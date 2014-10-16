哈萨克语有望年底前加入谷歌翻译

哈通社阿斯塔纳10月16日电，WikiBilim公共基金负责人热万•肯杰汗吾勒15日在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上称，希望更多的国语尊崇者能为哈萨克语加入谷歌翻译出力，并呼吁社会团体及个人积极投入到相关工作中。

据介绍，哈萨克语加入谷歌免费在线翻译服务相关工作于2年前开始，由WikiBilim公共基金负责该项目的实施。该机构通过网络平台召集了众多熟知哈萨克语和英语的志愿者，共同翻译建立了海量词库。"WikiBilim是从事扩充哈萨克语网络资源的机构。‘Google Translate + Kazakh'项目是我们的工作重点之一。谷歌翻译收录哈萨克语将对各领域国语翻译和哈萨克语的推广起到积极推动作用，" 肯杰汗吾勒说。

肯杰汗吾勒说："刚开始，我们向谷歌公司表达希望谷歌翻译添加哈萨克语时，谷歌公司对添加新语种表示非常欢迎，但他们没有相关人员从事这方面工作。为此我们邀请了精通英语和哈萨克语的专家来把关。目前，我们已完成了第一阶段工作，第二阶段是审核阶段。谷歌公司通过公众意见已开始审核所有词条和例句的翻译质量。如果一切顺利，哈萨克语年底前有望加入谷歌翻译。"

为了使哈萨克语翻译更加准确和通顺，WikiBilim公共基金还呼吁所有人积极参与哈萨克语词条和例句的审查。为此，各位读者可点击进入 http://translate.google.com/community 网址，选择哈萨克语和英语，对词条和例句进行校对完善。

谷歌翻译（Google Translate）是谷歌公司提供的一项免费翻译服务，可实现70多种语言之间的即时翻译。它可以提供所支持的任意两种语言之间的字词、句子和网页翻译。谷歌翻译生成译文时，会在数百万篇文档中查找各种模式，以便为您决定最佳翻译。谷歌翻译通过在经过人工翻译的文档中检测各种模式，进行合理的猜测，然后得出适当的翻译。谷歌翻译针对某种特定语言可分析的人工翻译文档越多，译文的质量就会越高。（编译：吴然 校对：林海）