俄媒：苏联计算机—毁于领导人错误决策的产业

哈通社阿斯塔纳10月17日电，《透视俄罗斯》网站近日刊登一片题为"苏联计算机：毁于领导人错误决策的产业"的文章，讲述苏联计算机技术的兴衰，以下为文章全文：

上世纪四十年代苏联开发的最早的计算机毫不逊色于西方同类产品。随后，该行业得到迅猛发展，直到七十年代初苏联领导人做出轻率决定将研制工作扼杀。其中一部分研制成果极具现实意义，能引起人们极大的兴趣，至今仍属绝密技术。

第二次世界大战刚一结束斯大林政府就开始考虑必须在工业与科技中实现技术突破，因为迫在眉睫的冷战要求全国的人才资源都能得到动员。上世纪五十年代初苏联就曾建立起与美国发展水平相比毫不逊色的现代化计算机产业。然而，七十年代初苏共领导人决定终止这一独一无二的研发工作并以盗版方式复制西方系统，结果造成整个产业遭到毁灭性打击，并成为全世界科学的损失。

前期措施：从苏联到未来

研制小型电子计算机的前期工作是1948年在位于基辅郊外的费奥法涅的一个秘密实验室中启动的。研制工作由时任乌克兰科学院基辅电子技术研究所所长的谢尔盖•列别捷夫（Sergey Lebedev）主持。他提出、论证并实现了电子计算机存储程序的原理。1953年第一台大型电子计算机"BESM-1"号在列别捷夫的领导下由实验室团队研制成功。该计算机的组装则已移至莫斯科的精密仪器与计算机工程研究所进行。"BESM-1"号大型电子计算机使用18万根分立晶体管构建而成，其独特之处在于内部没有一个集成电路。

苏联时期在个人计算机方面也有一些令人感兴趣的技术解决方案，尤其是基辅控制论研究所开发的"Mir-1"、"Mir-2"和"Mir-3"系列计算机，是六十年代真正的个人计算机，具有其所有必要属性、节省空间的存储器以及用于所有工业生产的性能。但苏联开发的计算机系统并未用统一标准进行规范，即使同一个系列范围内也是如此，因此新一代系统无法识别老一代系统，每一代计算机在位数与周期等标准方面均不相符。如今，科学家们相信，如果当时计算机系统能达到统一标准，苏联就能具备称雄世界的机会。

缺乏统一标准以及错误的发展战略导致七十年代初苏联的计算机产业迅速下滑，苏联解体前计算机产业更是已无法与国外产品竞争。苏联计算机技术的奠基人之一安德烈•叶尔绍夫（Andrey Ershov）公开宣称，如果格鲁什科夫不终止其"Mir"系列计算机的开发工作，苏联一定会制造出世界上最好的个人计算机。

致命错误：盗版IBM

1969年苏联政府决定终止该项独一无二的开发工作并转为在IBM/360平台基础上制造计算机，也就是盗版西方的系统。"这是所有决定中最糟糕的一个"，俄罗斯历史学家、程序设计师尤里•列维奇（Yriy Revich）说，"苏联计算机产业在独立发展道路上止步的罪魁祸首是苏联领导人，其次开发设计人员也有一部分过失。当时每个科研小组都各行其是，保密体制导致从西方科学杂志中借用一些解决方案比从苏联相关资料中获取更加简单易行"。在列维奇看来，这是一条"有预谋"的计算及产业下滑道路。苏联1971年开发出第一台电子计算机时，美国已开发出下一代的IBM/370平台。"开发人员不得不进行大量工作，工作量绝不亚于对计算机从头进行开发，还包括程序的翻译以及其他大量工作"，列维奇指出，"但结果却令人惨不忍睹。全世界科学界因这一决定而蒙受了巨大损失"。

八十年代苏联计算机行业也像其他所有技术产业一样停滞不前，开始进行规范并实施一些四十至六十年代的计划。苏联也开发出某些IBM的同类产品，但自己原来的设想几乎均未能实现。

"我曾赶上八十年代末九十年代初国内只有两三个类型计算机的时代"，程序设计师、瑞银集团(UBS)分析师、俄罗斯首家电子图书馆Lib.ru网站创始人马克西姆•莫什科夫（Maxim Moshkov）回忆说，"我工作的地方有两个一米半高的像办公桌那么大的机箱，安装有普通的员工工资结算程序。这两台计算机还曾用于科学实验的辅助工作，其内存只有16兆，共有包括程序设计人员、系统管理人员和实验员等15个人对其进行维护。事实上，当时国外的计算机也是这样操作的，其元件基础或有些许不同，但原理都一样"。

许多苏联计算机的创始人才都去了国外。比如，曾就职于列别捷夫精密仪器与计算机工程研究所的弗拉基米尔•奔特科夫斯基（Vladimir Pentkovskiy）成为英特尔公司的微处理器首席设计师。在他的带领下英特尔公司于1993年开发出奔腾处理器。奔特科夫斯基使苏联专有技术在英特尔处理器的开发中体现出来。1995年英特尔推出了更先进的奔腾Pro处理器，在性能方面与1990年俄罗斯的El-90处理器接近。