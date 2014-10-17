苏联时期的计算机（组图）

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图片与备注均摘自俄罗斯媒体《透视俄罗斯》网站 "玛瑙"是苏联第一款系列通用型8位元个人计算机，设计目的为大众教育。玛瑙个人计算机于1981-83年在第二代苹果计算机基础上开发研制，1984年起投入批量生产，直至1993年。据报道，该款电脑在俄罗斯各地中小学校教学中至少使用到2001年。 "轻巡洋舰"个人计算机由莫斯科大学核物理研究所工作人员为当时进行的复杂研究计算（如低温血浆）而研制。1988年起投入批量生产。这款机型取得了极大的成功，不仅能用于生产，还能用于教学。随后出现过多种改进版，其中PC8015"轨道"型计算机实际是一部游戏操纵台。这款机型可在局域网中连接多达16台机器。 "PC-01利沃夫"是一款集教学和居家使用于一体的微型计算机，也是首款最接近家用电脑的计算机。约于1986-87年研制。价格为750卢布（当时苏联平均月工资为100-150卢布）。"PC-01利沃夫"在技术上具有很多突破。该款计算机在后来的版本中拥有了128KB内存并能显示256种色彩。至1991年停产前，这款机型共生产了近8万台。

"米克罗沙"（Mikrosha）是苏联最早的家用个人计算机。1987年投入批量生产。米克罗沙技术上没有任何创新，但适合大众普及。苏联时期的米克罗沙广告片今天看来非常可爱：米克罗沙能根据程序解题、拓展联想和逻辑思维、牢记任意信息，甚至还能创作音乐并与您和您的孩子一起做游戏。 BK（家用电脑）是苏联生产的一款16位元家用与教学计算机。共生产了16.2万台，其中7.8万台面向广大消费者零售。BK 0010-01的价格低于彩色电视机，约为650卢布，不过这是当时一个工程师工资的2-3倍。这款家用电脑中首次出现了苏联造的操作系统DEMOS，曾被戏称为UNAS（即俄语"在我们这里"）以调侃著名的电脑系统UNIX（其词形好似俄语"在他们那里"）。 "机器人创"（Robotron）是苏联专为出口欧洲生产的一款计算机，由位于莫斯科郊外的一家研究所研制，然而生产制造却是在德意志民主共和国。1984年，Robotron1715型计算机投产，但还不具备声音播放功能和鼠标端口，然而却设有两个内置驱动器。 "火星1030"是苏联在КР1810ВМ86处理器（类似Intel 8086）基础上生产的IBM PC/XT现代个人计算机。"火星1030"型计算机曾于1989年底在莫斯科举办的"自动化1989"国际专业展览会上首次亮相。该款计算机由于内存可扩展至1MB，在当时具有极强的竞争力。其第二、三版产品开始使用硬盘，容量可达10MB。然而这款计算机却没有得到推广。 无线电-86RK是一款自制的8位元个人计算机，专为无线电爱好者收藏而设计（RK即"无线电计算机"的俄文缩写）。对此款计算机的描述最早出现在《无线电》杂志1986年的系列文章中。无线电-86RK计算机未进入过工业生产，可在家中利用"即兴材料"自行组装。这款计算机无需显示器，而是通过视频输入与家用电视机连接。 "克里斯塔"（Krista）是一款苏联在КР580ВМ80А处理器（Intel 8080的克隆产品）基础上生产的家用个人计算机，技术上与"米克罗沙"（Mikrosha）相同。这款计算机非常重要的与众不同在于其有一块触摸屏，可使用光笔在上面操作，类似于今天为智能手机设计的指示笔。 "极点BK-01"计算机在"无线电86RK"型计算机基础上研制，于1988年起出产，可使用磁带和磁盘保存数据，虽然在技术上没有任何显著突破，但由于改进了装配过程，价格得以大幅下降。购买一台"极点 BK-01"计算机约需440卢布，是当时月平均工资的两倍。 "海洋-240"个人计算机由苏联海洋学研究所于1986年为进行考察而设计生产，内存为128KB，可利用家庭录音机作为外部信息存储源。"海洋-240"应用于解答专门问题，可以称之为苏联时期的笔记本电脑。为便于考察期间使用，"海洋-240"被设计成便携式的，可随身携带。