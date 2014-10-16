纳扎尔巴耶夫出席亚欧首脑会议并发表讲话

哈通社阿斯塔纳10月16日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日出席在意大利米兰召开的第十届亚欧首脑会议，并在主题为"通过欧亚日益扩大的互联互通，促进亚欧经济金融合作"的会议全会上发表讲话。

纳扎尔巴耶夫在讲话中说，寻求共同应对现代威胁和挑战，是欧洲和亚洲国家日程上共同的任务。解决危机的最有效办法就是开发欧亚地区的合作潜力。

纳扎尔巴耶夫表示，应改变国际合作的范式，这就要求各国积极采取务实的行动，消除贸易保护主义、开放市场、增加多边贸易。与此同时，纳扎尔巴耶夫总统还表示，应制定完善的全球金融体系转型模式，消除金融领域失衡现象，建立调控国际资本流通的有效模式。

纳扎尔巴耶夫指出，需要建立新的连接东西方金融"桥梁"，而阿拉木图在这方面拥有巨大的开发潜力。保证地区发展的另一重点，就是加强交通基础设施建设。构建联通欧洲和亚洲最快、最安全的交通网络将保障丝绸之路的复兴。

纳扎尔巴耶夫总统强调，实现现代技术与能源资源的广泛普及和利用具有重要意义。哈萨克斯坦作为欧洲和亚洲的能源资源供给方，哈方正在努力向着能源输出多元化发展。在保障地区稳定发展中，欧亚经济联盟主要方针之一的建设全大陆基础设施将发挥重要作用。为了使地区稳定发展，作为欧亚经济联盟的重要任务之一，建设贯通欧亚大陆的基础设施具有重要意义。

纳扎尔巴耶夫还表示，当前亚洲和欧洲应进一步加强沟通，要构建新型的合作关系。哈萨克斯坦提出的«G-GLOBAL»构想有望成为经济金融领域协调国际关系的平台。哈萨克斯坦作为亚欧会议新成员国，愿为进一步加强政治对话，深化务实合作做出积极努力。

亚欧会议成立于1996年，是亚洲和欧洲间重要的跨区域政府间论坛，旨在通过政治对话、经济合作和社会文化交流，增进了解，加强互信，推动建立亚欧新型、全面伙伴关系。亚欧首脑会议是亚欧会议框架下最高级别会议，主要负责确定亚欧会议的指导原则和发展方向，每两年举行一次，在亚洲和欧洲国家轮流举行。本届米兰首脑会议的主要议程包括：研究加强互联互通，促进亚欧经济金融合作；商讨亚欧携手在联通世界中共同应对全球问题；讨论加强亚欧对话与合作及亚欧会议的发展方向。会议期间，除政府层面的会议外，来自亚欧两地的工商、学术、媒体、民间社会等各界人士还将举行各种活动，以促进两大洲人员间的接触和交流。（编译：吴然 校对：林海）