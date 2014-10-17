农业部长：如果我已失去信任 我愿意辞职

哈通社阿斯塔纳10月17日电，哈萨克斯坦农业部部长阿斯勒江•马梅特别科夫昨日在其本人的推特上发文，称自己在不久前就副部长沃姆尔亚耶夫遭调查一事发表的言论做出说明。马梅特别科夫日前曾说，如果副部长穆斯利姆•沃姆尔亚耶夫涉嫌腐败，自己将辞去农业部长一职。

马梅特别科夫在推文中说道："当听到沃姆尔亚耶夫被判刑的消息时，确实不知如何回答才适当。" 马梅特别科夫说："我坚信他是清白的，过去是，现在还是，他绝对不会收受贿赂，他不可能利用职务之便为他人谋取利益。目前法院判决还没有生效，因此，依据法律他应当被看作是无罪的人，沃姆尔亚耶夫的辩护律师仍将为他作无罪辩护。 终审判决将由最高法院作出。当然，如果有人提出是否辞职的问题，我的回答是，如果我已失去信任，我愿意随时提出辞职。提出辞职并不意味着否认自己的工作，我热爱自己的本质工作，如果你不热衷于工作，不可能肩负如此重要的责任。农业工作的确取得了一些成绩，但未完成的工作也不少。"

此前，阿斯塔纳市跨区刑事法院对农业部原副部长穆斯利姆•沃姆尔亚耶夫做出判决，认定沃姆尔亚耶夫利用职务便利，在政府采购中，为他人非法获取供货权提供便利，从中收取巨额回扣达10万美元，已触犯哈萨克斯坦刑法第331条第5项，构成受贿罪，判处有期徒刑10年，剥夺政治权利7年，并处没收个人全部财产。（编译：林海）