奥巴马考虑任命专人负责埃博拉防控

哈通社阿斯塔纳10月18日电，据新华网17日消息，美国社会各界对政府防控埃博拉不力的批评声越来越大，美总统奥巴马１６日说，他正考虑任命专人负责应对埃博拉疫情。

继１５日美国联邦政府相关部门开会讨论疫情后，奥巴马当天再次在白宫与负责应对埃博拉的官员举行两小时会议。在会后回答是否应任命一个埃博拉疫情应对"总管"时，奥巴马说，在某个阶段任命专人负责"也许是合适的"。 目前，美国联邦政府直接负责应对埃博拉的最高卫生官员，是美国疾病控制和预防中心主任托马斯•弗里登，他也是当天的与会者之一。目前已至少有两名美国议员要求弗里登辞职。为安抚弗里登，奥巴马说，美国将进入流感季，每年这个时期可能有超过１０万人因流感看急诊或住院，这也是弗里登要负责的工作，"所以有一个专人也许有好处"。 美国最近有舆论要求禁止西非埃博拉疫区民众赴美旅行。奥巴马说，如果这样做能保证人们的安全，他"理性上不反对"。但他也表示，相信这不会起到作用，甚至会产生反效果，可能导致一些人隐瞒自己从哪里来，这不利于埃博拉防控，"当前的判断是（针对疫区的）全面旅行禁令行不通"。 尽管没有国家级禁令，美国的一些大机场已开始加强相关检测。１６日起，芝加哥奥黑尔国际机场开始对来自西非埃博拉疫区的旅客进行防疫检测，例如检查他们的体温，要求填写旅行经历调查表等。 此外，美国舆论还很关注该国境内发现的第三名埃博拉患者在观察期内乘飞机出行事件。这名患者是２９岁的女护士安伯•文森，她在护理美国内发现的首名埃博拉患者邓肯时感染病毒，１５日被确诊。她曾在１０日乘飞机从得克萨斯州飞到俄亥俄州，１３日返回时体温已达３７．５度，但未达到３８度的发热标准。 美国媒体１６日报道说，这名护士很可能在１０日已生病，因为那时她就"感觉不适"。这意味着也许有更多人面临过接触埃博拉病毒的风险。 奥巴马表示，跟踪观察所有与这名护士有过接触的人十分重要，美疾控中心已向俄亥俄州派遣人员协助当地工作。 文森与另一名感染埃博拉的护士尼娜•范已分别在１５日和１６日转移到专治传染病的医院救治。奥巴马解释说，这是为了保证她们得到妥善治疗。