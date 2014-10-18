俄媒：最新民调结果出炉 俄罗斯人认为中国最友好

哈通社阿斯塔纳10月18日电，据《透视俄罗斯》网站17日消息，俄罗斯国内进行的民意调查结果显示，51%的俄罗斯人认为俄与中国关系友好，中国荣登"朋友榜"榜首，甚至遥遥领先于哈萨克斯坦和白俄罗斯。专家认为，调查反映出一种客观趋势：尽管俄国内一直存在对中国在远东"扩张"的担忧，但两国关系正日益加强并获得民众的认可。

全俄民意研究中心10月公布了一份关于俄罗斯与哪些国家关系友好与哪些国家是关系敌对的民意调查结果。美国与许多欧盟国家（包括传统"友好国家"德国）目前在"制裁战"以及政治对立气氛下不出人们所料被俄罗斯人视为敌对国家，认为乌克兰是敌对国家的民众比例也大幅攀升。俄罗斯民众将印度（9%）以及拉美国家（巴西4%，古巴4%，阿根廷3%）视为关系比较亲近的国家。俄罗斯在欧亚联盟之内的合作伙伴哈萨克斯坦和白俄罗斯则入选友好国家榜前三甲，俄罗斯人中视其为"友好国家"的比例分别为20%和32%。排在榜首并遥遥领先的国家是中国，获得了51%的投票。换句话说，目前有半数的俄罗斯人视中国为俄罗斯的友邦和盟友。与前次此类调查（2008年）相比，六年来俄罗斯人对中国的喜爱显著增加，当时将中国视为友好国家的民众比例为23%。

有所调整的友好关系

俄罗斯科学院远东研究所首席研究员、中国问题专家亚历山大•拉林（Alexandr Larin）指出，公布此类民调结果的不仅有全俄民意研究中心，还有其他机构，所有结果都显示俄罗斯人高度赞赏对华。"从另一方面讲"，拉林介绍说，"俄罗斯民众又相当矛盾，在与中国保持友好关系的同时又有一定顾虑，而这些顾虑有时却毫无根据"，其中包括对假定的中国在远东人口扩张的担忧。许多俄罗斯人相信目前西伯利亚有大量中国非法移民的传言。拉林称其是虚构的，毫无事实依据。然而，即使俄罗斯人存在这样的担忧，也不影响事实上对中国以及中国人的友好态度。拉林指出，中国在俄罗斯人眼中的正面形象是基于许多因素形成的，其中既包括媒体的报道，也包括与中国人交往留下的个人印象。

拉林同时指出，俄罗斯人对中国人的友好态度是相互的。"中国并未开展此类调查，至少俄罗斯没有这种调查结果的信息，但美国相关机构公布的关于各国对其他国家关系的数据显示，中国对俄罗斯的正面评价一直高于负面评价，今年更是有显著攀升，对俄罗斯持友好态度的中国人的比例增至66%，相反持负面评价的比例则有所下降"。拉林同时指出，民意调查是今年3月至7月间进行的，首日为3月17日，即宣布克里米亚并入俄罗斯的前一日。"你们自己想想，（这之间）是否有关联"，这位专家含糊其辞地表示。

相互期望

另一位专家、政治评论家安德烈•苏申佐夫（Andrey Sushentsov）的观点与拉林一致，认为（俄罗斯）社会上存在的中国恐惧症没有任何事实依据，俄中两国关系一直在稳步发展。他在接受"透视俄罗斯"网站记者采访时指出："两国贸易额自上世纪九十年代初便开始增长，双边关系稳固发展，今年还签署了建设输气管道的最大合同，彼此之间无论期望还是投资都在增长。"这位政治评论家认为，俄罗斯政府一直在致力于巩固中国在俄公众心目中作为友邦及合作伙伴的形象，视中国为友好国家的民众比例如此之高有一部分是基于这一原因。

苏申佐夫认为，俄中两国的睦邻友好关系在国际关系中是一种相当罕见的现象：通常如果两个大国相邻，则其相互关系中就会不可避免地出现紧张以及彼此压制。从这个意义上，俄中两国之间的友谊是一个令人愉快的例外。"重要的是，俄罗斯无论领导人还民众都对中国持友好态度"，苏申佐夫指出，"但二者并不总是这样相符，例如当时与格鲁吉亚的关系即如此。俄罗斯人与格鲁吉亚人之间关系相当融洽，但两国政府间却存在严重分歧。但与中国无论是在政府层面还是民众层面上都保持着良好的关系。"另一方面，这位专家对两个大国之间共同未来的评价却持谨慎态度："不能说这一趋势（俄中友好）是不可逆的。但目前两国关系的确在朝着积极的方向发展，而且事实上调查结果也反映了大部分俄罗斯人的情绪。"