美联储主席：美国贫富差距接近百年来最高水平

哈通社阿斯塔纳10月19日电，据中新网援引新加坡《联合早报》19日报道，美国联邦储备局主席耶伦警告，美国贫富悬殊已进一步扩大，财富不均的情况接近百年来的最高水平。她质疑这是否符合美国人传统上秉持的"人人机会平等"的观念。

耶伦在波士顿就美国贫富差距问题而举行的会议上指出，在过去数十年，美国人的收入及财富不均问题日益严重，只有在2008年经济危机时稍微缓和。 经济衰退导致美国富人的财富缩水，而政府在那段时期增加开支补助贫穷人士，使得贫富差距得以拉近。 不过，耶伦说，当经济逐渐复苏及股市回弹后，贫富悬殊问题又继续扩大，因为薪水的涨幅及劳动力市场的复苏仍过于缓慢，令穷者难以提高收入。 她说："过去数十年，富者的收入及财富持续增长，但大部分民众的生活水平却停滞不前。" 她指出，联储局的消费者金融调查显示，美国低下层家庭的财富，只占去年美国整体财富的1%，而最富有的5%美国人，却享有整体财富的63%。 耶伦也警告，目前的学生贷款债务已是十年前的四倍，即从2004年的2600亿美元，增至今年的1.1万亿美元。 她说，学费的高涨阻碍了低收入家庭的孩子接受高等教育的机会，进而影响他们在未来赚取更高收入及累积财富的机会。"我想我们应该反思，这样的趋势是否符合国家价值观，尤其是美国人传统上高度重视的机会均等的观念。" 不过，耶伦没有提出缩小贫富悬殊的具体政策，但却点出有助于改善问题的四大领域，即企业所有权、继承权、让人负担得起的高等教育开支，以及让儿童获得教育资源。 对此，经济师班多尔兹指出，耶伦针对贫富悬殊所发表的上述言论，"说明了一些比货币政策更重要的事"，涵盖了"可能对美国和不少已开发国家的未来更重要"的议题。 康涅狄格州一家咨询公司的经济师珀纳说："她显然不只是嘴上说说而已，耶伦是要指出政府有义务促进人人机会均等，她是第一个竭力强调这点的联储局主席。" 美联储上个月发布的一份报告指出，在2010年至2013年期间，美国家庭的收入增长只集中在3%的最富裕家庭，增长率达30%，但绝大部分贫穷家庭的收入在这时期一直在下降。