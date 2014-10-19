奥巴马任命专员应对埃博拉 共和党批其无经验

哈通社阿斯塔纳10月19日电，据中新网援引香港《文汇报》19日报道，美国总统奥巴马日前任命民主党政治专家克莱因为埃博拉专员，协调美国对境内外埃博拉疫情的应对措施。然而，共和党批评克莱因在医疗和卫生方面毫无经验，并非合适人选。

自西非埃博拉疫情爆发以来，美国接连爆出有医护人员感染埃博拉，当局防疫不力备受诟病，更恐重创民主党在下月初国会中期选举的选情。

此前，美国境内应对措施一直由国土安全兼反恐顾问莫纳科负责。白宫官员透露，考虑到莫纳科同时负责华府对抗中东极端组织的策略，认为改由一名能百分百专注应对埃博拉的人会更为合适，故选择非政府中人的克莱因担任专员。

克莱因将向莫纳科及国家安全顾问苏珊•赖斯直接汇报。

53岁的克莱因现职律师，曾先后担任两任副总统戈尔及拜登的幕僚长，被视为民主党政治策略专家，曾经负责处理奥巴马首届任期时的经济刺激措施等重要项目。

有分析认为，白宫找来克莱因，反映当局承认美国一旦爆发埃博拉疫情，将超出华府目前的管理能力。

民主党普遍对克莱因的任命表示欢迎，共和党认同有必要设立埃博拉专员，但对人选感到不满，并再次要求政府禁止来自西非疫国的旅客入境。白宫发言人欧内斯特响应指，埃博拉已不再单纯是公共卫生危机，故专员人选应是有效协调相关措施实行的人。