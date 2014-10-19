俄重兵驻乌边境 北约将在格鲁吉亚建训练中心

哈通社阿斯塔纳10月19日消息，据参考消息网援引外媒报道，俄罗斯与西方立场仍存巨大鸿沟。

据德国《法兰克福汇报》网站10月17日报道，各国领导人在米兰亚欧峰会期间的会谈没能劝服俄总统普京迅速贯彻乌克兰东部和平计划。德国总理默克尔说："到目前为止，我没有看到什么突破性进展。"

默克尔说，虽然普京支持欧安组织、乌克兰和俄罗斯9月达成的明斯克协议，"但涉及贯彻个别要点时，我们仍有巨大分歧"。

与此同时，北约说，它将密切跟踪俄将在多大程度上兑现普京上周末做出的承诺，从俄乌边境地区撤离1.76万名士兵。北约还说，与乌克兰接壤的俄边境地区仍驻扎着大量有战斗力的武装力量，而且俄罗斯还必须撤走重武器。

英国广播公司网站报道，俄总统普京与乌总统波罗申科及欧盟领导人在米兰就乌克兰危机举行会谈。英国、德国、法国和意大利均施加压力让俄罗斯为解决乌克兰危机做出更多努力。

分析人士认为，欧盟在看到形势真正转变之前不大可能会取消对俄罗斯的制裁。

另据俄塔社消息，对于国际油价持续下跌的问题，俄总统普京表示，不排除一场针对俄罗斯、针对俄财政和经济状况的阴谋正在上演。

他在米兰表示："说到阴谋论，阴谋随时可能上演，但阴谋家本身也会遭遇沉重打击。"

普京说，"倘若油价达到85至90美元的水平，大多数石油开采国的预算收入都会增加"，此外，"页岩气开采的利润非常丰厚，在国际市场上做低油价的手法会给美国的相关行业带来非常巨大的损失，我不认为美国的石油业界乐见此事"，"让我们拭目以待事态发展，我认为，情况会得到修正"。

而据英国《金融时报》网站报道，针对欧盟制裁俄罗斯一些大企业，莫斯科方面正把欧盟告上法庭。这个迹象表明，把这些企业挡在全球资本市场门外，正给俄经济带来极大痛苦。

俄石油公司上周在欧洲法院提起诉讼，请求废除后者在7月份作出的决定，即禁止该公司、俄罗斯其他能源企业以及国有银行在欧洲资本市场上筹集资金。次日，7月遭遇欧盟签证禁令和资产冻结的普京总统密友罗滕贝格在同一法院提起诉讼，挑战针对他的制裁措施。

路透社报道，格鲁吉亚国防部长阿拉萨尼亚表示，格鲁吉亚不会让来自俄罗斯的压力阻止它在本国领土上建立一个北约训练中心，或阻碍它加深与西方的关系。

阿拉萨尼亚表示，与北约的合作将包括建立一个训练中心，"该中心将由北约和格鲁吉亚联合管理，将是格鲁吉亚安全和防御能力的额外一层"。

他表示，北约顾问还会帮忙建立一个独立的后勤中心，为训练中心提供便利。