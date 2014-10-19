中国媒体：“新丝绸之路”拓宽中亚战略

哈通社阿斯塔纳10月19日电，《中国经济导报》18日刊登一篇题为《"新丝绸之路"拓宽中亚战略》的文章，作者为中国国家信息中心经济预测部助理研究员张晓兰，以下为文章全文：

中国共产党的十八届三中全会《决定》提出要推进丝绸之路经济带和海上丝绸之路的建设，形成全方位开放新格局。由此，向西看、向西开放，正成为中国对外合作的新重点和新亮点，也是中国未来的长期发展战略。 中国作为中亚地区的重要贸易伙伴国，与中亚五国经贸关系日益紧密，并在中亚经济发展中扮演着越来越重要的角色。2013年，中国与中亚国家在经贸、金融、投资等领域合作不断扩大，经济合作内容更加丰富，规模进一步扩大。中亚国家已成为中国企业贯彻实施"走出去"战略，有效开展境外投资合作的热点地区。从贸易数据上就可以看出，中国与中亚国家建交以来，经贸关系的发展远远超出了中国与世界其他地区经济合作的增长速度。1992年中国与中亚五国建交之初，双方贸易额仅为4.6亿美元。2013年1~8月，双边贸易额已跃升至324亿美元。外贸产品也从最初出口的几种初级原料产品，扩展到化工、轻纺、农机、金属制品、建筑机械设备农产品、家电产品、日用品、食品、机械和电子等各个领域的产品。

中国和中亚国家的合作逐渐形成了多层次、多形式、多渠道、全方位合作的格局。建交初期，中国与中亚五国的贸易方式基本上都是易货贸易，近年来贸易方式趋于多元化，逐步形成了以边境贸易为主，一般贸易、加工贸易、补偿贸易、易货贸易、旅游贸易、转口贸易等多种方式并存的格局。可以看出，近10年来，中国与中亚国家的经贸关系有了质的飞跃。双方在交通、通信、农业、高新技术、环保等领域的合作尚处在起步阶段，但在能源领域的合作具有较大提升空间。未来一段时间，中国与中亚地区的经贸合作将继续保持良好发展势头。 中亚五国在中国对外战略中的地位不可小觑。首先，它是保证中国战略安全的重要基础。从安全层面来说，中国西北地区的安全、稳定，与中亚地区息息相关。中亚地区是中国的战略大后方，与中国有着3300多公里的边境线。加快与中亚国家关系的发展，是中国周边战略安全的重要组成部分，关系到新疆地区的安全与稳定，也关系到中国在战略上能否有足够的精力应对其他地区方面的挑战。 其次，是保证中国石油安全的战略基地。面对中国能源资源严重短缺的现实困难，中方必须从国家能源资源的战略高度，加强同俄罗斯以及中亚国家之间的合作。尤其要重视以能源资源互补为主的经济技术合作，建立中国国家能源资源陆上安全大通道，构建中国西部陆上能源资源战略通道，不断拓宽优势资源转换战略的实施空间。 另外，中亚地区是见证和拓展中国战略影响力的一个重要地缘舞台。中亚五个国家间互补性分工较强，为中国区域经济合作提供了基础。同时，中亚国家间特有的地缘经济利益形成了区域经济合作的强大内在动力。随着经济的不断发展和对外联系的日益密切，中国周边的范围也在不断扩大，大周边的概念和思想正在形成。中亚属于欧亚大陆腹地，地理上是连接欧、亚两大洲的桥梁，是一条重要的战略要道。中国要是能够充分发挥中亚桥梁的作用，那么就能将自己的战略影响力进一步拓展到大周边领域。同时，中国与中亚国家睦邻友好的外交关系为文明交流提供了一个良好的背景，从而加强了中亚国家对中华文明的认识与接纳，以及对中华文明的认同和理解。中国在改革开放过程中，成功地展现了一条与其他国家完全不同的经济与民主现代化发展道路，其经济发展模式、政治体制改革模式，对中亚国家都有着很强的吸引力。这些有利于提高中国在中亚地区的软实力。这样，可以有助于树立中国的良好形象，努力从根本上消除一些周边国家对中国的疑虑。 在建立"新丝绸之路"经济带的基础上，重点推动中国与中亚国家的务实合作应从几个方面展开： 第一，充分发挥中亚关系在区域经济合作中的重要作用。中亚五国是中国构建"新丝绸之路"经济带的重要合作伙伴。中国可通过加强双边关系，提高中亚国家在区域经济合作中的影响力，带动其他国家与中国合作的主动性和积极性，推动区域内国家联系更加紧密。 第二，以深化中国与中亚关系为转机，扩大双向投资和贸易。中国可以深化双边关系为转机，进一步促进双边国政府各部门之间的交往，推动双边国经济技术合作，共同采取措施完善双边贸易结构，扩大贸易规模。同时，中国可进一步改善投资环境，努力构建双边投资合作平台，积极支持各类企业向中亚国家与地区的投资发展。 第三，中国要以构建"新丝绸之路"经济带为契机，拓宽合作新领域。应加强与中亚国家在农业种植业、油气、水能、可再生能源等领域的互利合作，通过培养人才和交流先进经验，加快推动双边能源项目合作，并在电力、通讯、交通等领域继续发掘合作新增长点，提升贸易规模和水平，促进双边经贸合作内容不断丰富，层次不断提高。 第四，中国要以上海合作组织为平台，加深双方友好合作关系。双方可以"上合组织"为平台，充分利用地缘优势和经济互补性特点，加深双边友好合作关系。一方面鼓励并支持更多的公司和企业建立直接联系，增加相互投资，进行多种形式的经济合作；另一方面应加强彼此间政府的交流与协调作用，进而实现多领域的高效合作，并及时解决合作中出现的问题。