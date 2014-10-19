外媒：全球粮食供应能满足人类"胃口"吗？

哈通社阿斯塔纳10月19日电，据参考消息网援引外媒报道，约70亿人，这使得这个世界有时显得有点拥挤。但是，如果最新的估计可信的话，在不到一个世纪里，它将变得更拥挤--实际上拥挤程度将增加50%以上。

美国有线电视新闻国际公司网站10月16日刊文称，可以理解，这些令人眩晕的数字将提出一个重要问题。一个自从托马斯•马尔萨斯预测不断增加的人口将引发粮食危机以来，人们就一直在全力应对的问题：这个世界供应的粮食能继续满足人类的需求吗？

要想全面了解这一挑战的重要程度，应该从这五个重要数字开始：

8.05亿：长期处于饥饿中的人数。尽管这一数字在过去10年下降了约11%，它在世界人口中所占的比例仍然是不可接受的。

109.5亿：到2100年，联合国认为这个世界将会达到的人口数。这个数字较以前的预测有了大幅提高，以前预测到2050年，人口将稳定在95亿左右。这一新增长的大部分都将出现在撒哈拉以南的非洲大陆，该地区的家庭规模都相当大而且因艾滋病死亡的人数开始减少。

33：这是全球粮食在被人食用前所浪费的百分比。南半球的浪费现象是因为加工和储存设施不利造成的。而在北半球，主要是消费者和零售商造成的。联合国预测，全球每年浪费掉的食物价值2.6万亿美元。

25.12亿：联合国粮农组织预计今年全球农民收获的粮食吨数。如果这一预计成真，我们获得的粮食数量将不足全球粮食最丰收那一年产量的一半。

2868：2011年全球可以提供给每人每天的平均卡路里数(有据可查的最新数据)。这一数字实际上一直在增长，这表明人均粮食产量一直在稳步增长(1990年是每人每天2619卡路里)。考虑到这一时期地球人口增长了约20亿人，所以生力率的增长尤为引人注目。最重要的是，每人每天的卡路里数告诉我们，地球上有足够的粮食供我们所有人食用。

最终，这5个数字告诉我们，饥饿是可以解决的问题。是的，饥饿、干旱和粮食骚乱将越来越多地登上今后数十年的新闻大标题。但是人们不应该因此而忽略一条根本认知：这个世界能够有一个丰衣足食的未来，每个人都有足够的粮食可以吃。