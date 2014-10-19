美媒：中国复兴丝绸之路可为沿途国家带来大笔投资

哈通社阿斯塔纳10月19日电，据中国日报网报道，中国国家主席习近平去年10月访问印尼时提出建设21世纪海上丝绸之路的战略构想，之后中国把推动"新海丝"作为重点外交任务。有美国媒体评论说，这一规划有着十分重要的国际意义，它不仅对中国有利，而且可以为沿途国家带来巨大投资。

美国《赫芬顿邮报》10月14日发表印度前对外事务国务部长塔鲁尔的评论文章称，"丝绸之路"这4个字往往会唤起人们的浪漫主义想象--其中一半来自于历史，另一半则来自于神话故事：一队由骆驼拉着的带蓬车蜿蜒行驶在中亚地区的茫茫沙漠与山脉之间。但如今，丝绸之路不仅仅只是传说的一部分，还是中国当前外交政策的重要组成。

中国国家主席习近平强调，倡议发展丝绸之路经济带的目标在于，在当代全球化的世界中复兴国与国间的传统友谊。但毫无疑问的是，习近平此举背后也存在着解决国内问题的动机，即中国东西部之间日益扩大的差距。

中国经济活动主要集中在东部沿海地区这一情况，使当地面临能源供应和环境问题的制约，出现发展瓶颈，阻碍了中国实现可持续、包容性增长的目标。政府希望丝绸之路这一提议能帮助西部及西南地区成为下一阶段推动国家发展的引擎。

然而，该计划的国际意义才是最重要的。中国外交官表示，中国最近几年打造和强化了一系列机制和平台，以最大化的扩大该计划的影响力。这其中包括上海合作组织、中印缅孟经济走廊、中巴经济走廊、渝新欧国际铁路、以及横跨中国、中亚及缅甸的新能源走廊。

此外，中国还和其他金砖国家成员合作建立了新开发银行和亚洲基础设施投资银行。鉴于中国在这两大机构中举足轻重的地位，其可以轻易利用银行资源为丝绸之路相关项目筹措资金。

尽管中国或许不会面临资金短缺的问题，但其有可能会在政治上遭遇阻力，尤其是海上丝绸之路。

然而，这并不是说现代丝绸之路只对中国有利。相反，它可以为沿途国家带来大笔投资，尤其是来自中国的投资。