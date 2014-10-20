另外一种告别：英国癌症患者将骨灰制成烟花

"我就是我，是颜色不一样的烟火。"万万没想到，这句歌词竟然成真了。

据英国《每日镜报》报道，55岁的英国女子安妮特•蒙德今年9月在与癌症的抗争中失败而不幸去世。在她离世之前，她决定将自己的骨灰做成烟花。 安妮特的丈夫，55岁的前皇家海军陆战队士兵盖理，为了完成妻子的遗愿，已经联系了一家烟火公司，替安妮特安排好了她"最后一次的闪耀"。

位于英国东南部埃塞克斯郡的一家名为天堂之星的烟火公司，耗时两周，将安妮特的骨灰制作成了250支特制烟花。

报道称，由安妮特骨灰所制成的烟花一部分将作为德文郡普利茅斯市的达文波特公园烟火大会表演的一部分，在下个月划过天际。

"她会喜欢的。这是给她送行的很好的方式。"盖里说道，"我们13年的婚姻生活是我人生中最好的13年。我们赢得了这次战斗，却输掉场战争。" 这场独一无二的烟花表演，将持续两分钟，届时安妮特的亲朋好友们都前来观看。而另一部分骨灰，将会用在安妮特的挚友 琼的60岁大寿的庆生会上，让琼可以陪着安妮特"直到最后一刻"。 天堂之星烟火公司的工作人员表示，越来越多的人选择"烟火藏"的方式，因为这样的方式可以让人们记住过往那些美好时光。 对于骨灰可以制成烟花的事实，不少网友都表示震惊以及赞成，比如@durranee在twitter上写道，"哎呀！他们真的存在！哇！"。网友robski1认为，"这样的出场方式实在太酷炫！高空飞行的风格真是特别。干得漂亮，真是正能量。" 另一位twitter网友@RehamKhan1的吐槽道，"现在你的骨灰可以变成烟花了，天空一声巨响你就可以闪亮登场了。" 不过，也有网友对于此事发表了一些他们的担心。比如Bobbybiscuit，"我不确定我是不是愿意让这位女士的骨灰散到我的车上。"以及Jonjoslim，"嗯......不是我想要的安息的方式。" 文章来源： 澎湃新闻