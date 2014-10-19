美媒：中国将成美最大敌人 对华容忍政策失败

哈通社阿斯塔纳10月19日电，据环球网18日报道，美国《国家利益》杂志17日刊登一篇题为"美国必须直面中国挑战"的文章。

《国家利益》的读者饱读了有关中国重回大国行列及美国该如何应对其崛起挑战的文章。但在华盛顿的权力走廊和全美其他地方，该问题被普遍视为"屋中的大象"，明摆在那儿却未被明确讨论。 美国决策者和公众必须直面现实：在未来10年内，中国会成为美国最重大的安全挑战，甚或超过冷战。美国将很快不得不接受以下4种现实。 首先，下届美国总统及其顾问将遭遇一种事实--对华忍耐政策最终失败。前副国务卿佐利克要求中国成为 "负责任的利益攸关方";前助理国务卿坎贝尔主张对华实行"和解政策"，以避免引发大国灾难性冲突的"修昔底德陷阱"。然而，中国的回应是：更加自负、更多"切香肠"战术，并加快军事现代化进程。下一届美国决策班子将不得不承认，容忍作为有效的对华政策，失效了。 其次，如今随着中国全面开展导弹和探测装备革命，美军必将面临其西太传统作战观念已不再奏效的事实。近来试图通过部署更多脆弱的短程装备以抵消中国导弹库存增大的行为，只会加剧风险，因为这会造成双方在危机中都想先发制人的诱因。美军需摒弃过去70年来养成的作战和采购习惯，这绝非易事。 第三，随着重建美军的工作将围绕远程而非短程飞行器、更多潜艇和更少大型水面舰船，美国会和军工业须直面随之而来的调整。当西太平洋上的美军水面舰船将因与日俱增的中国反舰导弹威胁而不得不后撤之际，美海军48艘攻击潜艇的目标实在太小了。 最后，美国公众不得不接受"永无宁日"的现实。继当初的苏联和当今的激进伊斯兰主义后，中国挑战会接踵而至，并可能凭其拥有的资源而成为最严峻挑战。且在民众看来，美中间的经济依存会导致事态愈加复杂。 自1812年美英战争爆发以来，如今距美国上次与其主要经济金融伙伴展开严峻安全竞争已过去近200年。而逐渐深化的对华商贸关系，正令美国内部有关亚太安全政策的争论错综复杂。对于中国，美国在今后若干年须好好思量。