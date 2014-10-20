俄外长称俄美关系在乌克兰危机之前已走入死路

哈通社阿斯塔纳10月20日电，据中新网援引俄塔社报道，俄罗斯外长拉夫罗夫当地时间19日接受俄独立电视台采访时表示，美国与俄罗斯在多个领域的交流存在问题，两国关系在乌克兰危机之前就走入了死胡同。

拉夫罗夫指出，俄美关系十分复杂，不只存在冻结资金的问题，两国在多个领域的交流都面临困难。例如，有大量美国人非法收养俄罗斯儿童，甚至有儿童被送往同性恋家庭，这违反了俄罗斯法律。另外，两国在文化遗产等其它领域也有争议。 拉夫罗夫还说，西方制裁的目的是改变俄罗斯，而不是为了调解乌克兰危机。他说，西方的真实目的是强迫俄改变在一些关键性和原则性问题上的立场。这是上个世纪上个时代殖民主义的惯有思维方式。 拉夫罗夫提及几日前在巴黎与美国国务卿克里举行的会谈，称克里希望俄美重启对话，商讨裁军问题。拉夫罗夫强调，在谈论进一步裁军之前，俄美两国应首先履行于2010年新签署的《削减战略武器条约》。

当地时间14日，俄罗斯外长拉夫罗夫和美国国务卿克里在巴黎举行会晤，在长达3个小时的会谈中，拉夫罗夫和克里同意共享打击极端组织"伊斯兰国"的情报，但在解决乌克兰危机上，双方并未达成共识。