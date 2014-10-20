戈洛夫金职业拳击生涯精彩瞬间（组图）

哈通社阿斯塔纳10月20日电，19日，我国WBA/IBO中量级拳王根纳季•戈洛夫金，在与墨西哥籍WBC过渡性拳王安东尼奥•卢比奥举行的"击倒王"巅峰对决中，第二回合以KO的方式击倒了对手，延续31场全胜战绩（28场KO对手），其中连续18场KO对手。哈通社现为广大读者献上"GGG" 戈洛夫金的职业拳击生涯中的精彩瞬间。

根纳季•戈洛夫金于2006年开始自己的职业拳击生涯（中量级），前8场对决均已OK击倒对手获胜。

2007年9月，戈洛夫金战胜法国籍选手迈赫迪•博阿德拉。

2008年4月，戈洛夫金战胜伊安•加德纳。 2008年11月，戈洛夫金在第二回合KO白俄罗斯籍选手马利克•迪亚拉。 2009年7月11日，戈洛夫金在与约翰•安德森•卡瓦洛的对决中，第二回合OK对手，获得WBO洲际中量级拳王头衔。 在此之后，戈洛夫金KO战胜米哈伊尔•马卡罗夫，打破了他的全胜记录。 2010年8月，戈洛夫金仅在第1回合KO米尔顿•努涅兹，夺得WBA中量级过渡拳王头衔。 之后，在与尼尔森•胡里奥•塔皮亚对决中，戈洛夫金在第三回合击倒对手，获得WBA拳王头衔。 2011年，戈洛夫金在与卡西姆•欧马和拉赫安•西蒙对决中，均已KO方式获胜，并在与拉赫安•西蒙对决中顺利夺得IBO中量拳王头衔。 2012年，戈洛夫金在第三回合击倒日本选手渊上诚。 2012年9月1日，戈洛夫金在与波兰选手普罗科萨举行的中量级拳王争霸战中，在第5回合击倒对手，成功卫冕WBA/IBO中量级拳王头衔。 2013年1月19日，戈洛夫金KO美国籍波多黎各裔选手加布里尔•罗萨多。 2013年3月30日，戈洛夫金第三回合击倒日本挑战者石田顺裕，继续卫冕WBA/IBO中量级拳王头衔。 2013年6月29日，戈洛夫金3回合击倒前欧洲中量级拳王马修•麦克林。 2013年11月2日，戈洛夫金在第8回合KO科蒂斯•史蒂文斯。 2013年，戈洛夫金被《拳坛》杂志等多家媒体评为年度最佳拳手。 2014年2月1日，戈洛夫金7回合KO挑战者阿达玛。 2014年6月，戈洛夫金成为WBA超级拳王。 2014年7月26日，戈洛夫金在与前WBA/IBF中量级拳王丹尼尔•吉勒的对决中，在第3回合击倒了对手。 2014年10月19日，戈洛夫金在第2回合KO墨西哥籍WBC过渡拳王安东尼奥•卢比奥。（编译：吴然）