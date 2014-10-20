澳中两国將联手没收中国贪官财产

哈通社阿斯塔纳10月20日电，据BBC报道，周一（20日），澳大利亚和中国的主要媒体同时报道了两国即将联手追捕中国的外逃贪官，并追缴其转移的资产的新闻。

值得关注的是，该新闻是由两国政府安排在同一日向媒体披露的。中方安排了中国外交部向澳大利亚媒体证实此事，并由官方通讯社新华社以通稿形式向中国国内发布，而澳方则由常驻北京的澳大利亚联邦警察亚太行动指挥官希尔接受《悉尼先驱晨报》独家专访发布该信息。这一安排的背后反映出中澳两国政府之间似乎已经达成了某种共识。 金额达数亿澳元 据《悉尼先驱晨报》报道，澳大利亚已同意协助中国政府没收近年来逃往澳大利亚的贪官转移的资产，据估计金额将高达数亿澳元。 该报道透露，双方的联合行动将在数周内展开，行动的目标是由中方认定的已潜逃到澳定居的"略少于100人"的经济犯罪嫌疑人名单，这批人员也是北京认定是贪腐人员转移赃款的一个常用出口。 据称，这批目前已被澳大利亚联邦警察锁定的嫌疑人，还包括近年来从事洗钱活动的澳大利亚公民和永久居民，这类洗钱活动往往以投资或者商业移民为掩护开展。 据该报报道，希尔还透露，双方联合行动的目标还将包括中国"裸官（即家人已移居海外的官员）"以其妻子和儿女的名义转移到澳大利亚的资产。 代号"猎狐行动" 另一方面，据另一份澳大利亚报章《澳大利亚人》报道，中国外交部也在同一日向澳媒通报证实此事。该行动是中国政府要求西方国家协助追缴海外贪官资产行动的一部分，而有关行动的代号是"猎狐行动"。 该报还引述中国国内媒体最近披露的一份近年来潜逃到澳大利亚的7名前中国高官名单。该名单包括前吉林省省长、前中国国家电网总裁高岩和其儿子高新源，以及分别在1999年和2004年潜逃到澳大利亚的厦门市前副市长蓝甫和前河南省高速公路管理局局长童言白等。另外，中国前国家发改委副主任刘铁男去年被捕时，也被发现拥有澳大利亚的假护照以及200万澳元现钞。 该报还引述一名前澳大利亚资深外交官表示，澳中这次联合行动，应该与两国正在进行的自由贸易协定谈判有关。目前中国正在进行大规模的反腐行动，而中国国家主席习近平也将于下月访澳。但与此同时，澳大利亚近年来也成为中国贪官"喜爱"的潜逃目的地之一。 该人士还表示，在澳大利亚已批准的436个"重大投资移民"签证中，高达88%是来自中国大陆人士，而且最近澳大利亚政府还推出了该签证的"升级版"：投资1500万澳元，可在一年内获得居留权。