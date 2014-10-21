日本安倍政权因两女大臣丑闻

日本经济产业大臣小渊优子周一（10月20日）上午向首相安倍晋三递交辞职信后，召开记者会解释了连日有关她的政治资金团体涉嫌贿赂选民等政治与金钱关系的丑闻，表明引咎辞职、专心调查涉案问题。

小渊辞职后约四小时，另一名也涉嫌违反《政治资金法》的法务大臣松岛绿也向安倍提交了辞职信。

安倍周一下午召开记者会道歉，承认他的任命责任，他说日内将宣布两名大臣继任人，不一定限于女性。

两名女大臣半天内先后引咎辞职辞职，毫无疑问地重创了2012年12月以来的安倍政权，特别是安倍在国内外标榜"女性发挥社会能力"的政治目标显得岌岌可危。

涉嫌贿赂选民

小渊优子周一在记者会上承认"对安倍首相提倡的女性发挥能力、对安倍新内阁毫无贡献，深感抱歉"。

小渊的丑闻是上周由日本杂志《周刊新潮》揭发她的政治资金团体连续几年组织后援会的选民到东京看戏的活动所涉嫌贿赂选民的问题，丑闻还包括小渊本人家庭婴儿用品也记载在政治资金开支等其它贪污问题。

在小渊被揭丑闻前，松岛已先被在野民主党追究送选民印刷了她形象漫画的扇子所涉嫌的商品贿赂问题。

但随后爆出的小渊丑闻情节更重如炸弹，随即成为在野党在国会攻击安倍政权的"弹药"，引起痛恨权钱交易的日本社会哗然。自民党内也蔓延着涉嫌丑闻的大臣应尽快辞职，以求能对安倍政权的打击降到最低的看法。

小渊周一在记者会上承认并出示经过几天调查的收据等结果，说明她的政治资金团体每年两次组织后援会选民到东京看戏，每次千人规模，每人缴纳1.1万至1.2万日元的费用，但远不够支付交通、戏票、餐费等成本支出的揭发，也存在有些年份甚至没记载这些活动开支的问题。

她说，具体的调查因涉及几个组织和一些人，所以需要有专家参与的专业机构调查。

当被记者追问何以会发生这么多政治资金管理的问题时，小渊沉默良久，苦涩地说："长年、从我小时候起就信赖的人，我忽略了监督的责任......"

政治成"家业"

小渊优子是前首相小渊惠三的女儿，2000年小渊惠三任职首相期间因脑梗去世后，她迅速继承父业，出马参加家庭政治地盘所在的群马县选区补选、顺利当选国会众议院议员并至今连续五届。

持续三代政客的小渊政治地盘稳固，使得小渊优子在自民党内特别显著的政治世家土壤里冒升为瞩目新星。

2008年她首次入阁出任少子化负责大臣，这次在安倍提倡女性发挥社会能力的政治目标中，再次入阁并成为安倍9月任命五名女大臣中的象征性代表，也曾引起不少国民对安倍新内阁好感，是安倍政权支持率在9月改组后一度上升到60%水平的一个主要原因。

小渊还被不少舆论形容为"将来可能成为日本第一位女首相的人选"。

但从小渊丑闻暴露的问题来看，靠政治吃饭不仅早已是自民党政治家们的"家业"，"太子党"们几乎顺理成章地仗着血统维持着人叱咤风云的社会地位，而且这种政治"家业"经营稳定到依附在家业上的秘书等也滋生成傲慢、怠慢的"家臣"，父辈的秘书等甚至可能操纵年轻、政治经历浅、急忙继承"家业"的小渊优子。

"安倍政权持续"

日本战后大部分时期执政的自民党最大弊端一向是权钱交易、政治与金钱关系不干净，以至于2009年被民主党夺权、沦为在野党。

不过由于民主党缺乏执政经验，内政、外交挫折不断，尤其在遭遇2011年东日本大地震和福岛核电站泄漏辐射灾害时暴露领导能力混乱和低下，令日本国民广泛不满意和不耐烦，导致安倍率领自民党卷土重来。当时日本政治评论员伊藤惇夫就警告说，自民党反省不够，不该这么快重掌政权。

如果说安倍第一届政权自民党还算兢兢业业的话，第二届政权成立后，至今已被揭露了几位大臣涉嫌程度不同的金钱等丑闻，据共同社周日发表刚过去的两天周末做的民意调查结果，安倍政权支持率已下降到48%，不支持率上升11个百分点。

低潮已久的在野党也正恢复生气，卯足火力准备推倒安倍政权，被日本主流传媒形容为"谋求像倒骨牌一样的效应"。

尽管小渊优子周一还说明她无意辞职议员，但她的政治后院－群马县已有一些市民团体正起诉她刑事罪，而更令日本内外关注的是安倍政权在遭遇这场"大地震"后是否崩溃。

不过，时事通信社政治评论员田崎史郎分析说："安倍不会辞职，他的政权面临最快的考验也是明年的统一地方选举，这不仅只是地方选举，不是国会所能威胁到的执政力量，而且在野党也没有足够力量威胁到政权。"

文章来源： BBC中文网