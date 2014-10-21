匈牙利总统阿戴尔•亚诺什会见马吉利斯议长哈比波拉•贾克波夫

哈通社阿斯塔纳10月21日电，据马吉利斯新闻办消息，20日，匈牙利总统阿戴尔•亚诺什会见马吉利斯（议会下院）议长哈比波拉•贾克波夫。

贾克波夫转达了纳扎尔巴耶夫总统对阿戴尔•亚诺什总统和匈牙利人民的的亲切问候。 贾克波夫表示，两国相距虽较远，但哈萨克人和匈牙利人根连根，心连心，有着天然的亲近感。两国有关战略合作伙伴关系的联合声明为双方在各个领域开展广泛交流与合作开辟了新的前景。两国建交以来，双边关系发展顺利，两国在各个领域开展了广泛交流与合作，在许多重大国际和地区问题上，也保持着良好的合作。发展两国友好合作关系，不仅符合两国人民的根本利益，而且有利于地区和世界的和平与稳定。 阿戴尔•亚诺什说，两国人民有着悠久的交往历史，匈哈友谊基础牢固，匈牙利重视同哈萨克斯坦议会进一步扩大友好交往，这种友好交往必将为两国关系的发展注入新的活力。建交以来，两国各领域友好合作发展迅速，成果丰硕。匈方珍惜同哈萨克斯坦的传统友谊，愿与哈方一道，在相互尊重、互惠互利的基础上不断深化双方经贸合作和人文交流，推动匈哈友好合作关系不断迈上新台阶。 贾克波夫向阿戴尔•亚诺什总统转交了纳扎尔巴耶夫总统关于请求匈牙利政府支持哈萨克斯坦争取2017-2018年度联合国安理会非常任理事国席位的亲笔信。（编译：林海）