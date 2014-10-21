纳扎尔巴耶夫同洛塞泰斯举行会谈 就世博会筹备工作交换意见

哈通社阿斯塔纳10月21日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶总统今天同国际展览局秘书长文森特•冈萨雷斯•洛塞泰斯举行会谈。

双方就2017阿斯塔纳世博会筹备和举办工作交换了意见。 纳扎尔巴耶夫说："您的每次到访都具有重要的意义，因为您每次都会向我们提出许多宝贵的意见和建议，这对我们的工作是一种激励和鞭策。哈萨克斯坦政府十分重视2017阿斯塔纳世博会，这是全国的一件大事，对阿斯塔纳的发展、民众生活的改善将起到很大的推动作用。如今，世博会各项筹办工作在阿斯塔纳世博局组织协调下，正在有条不紊推进，非常感谢洛塞泰斯先生的帮助、指导，希望在下阶段工作中继续给我们提出建议和意见，通过大家共同的努力，把这届世博会办成迄今历史上最成功的一届世博会。" 洛塞泰斯先生说："2017年阿斯塔纳世博会得到哈萨克斯坦总统和政府的大力支持，筹办工作进展顺利，许多个国家和国际组织有意参展，这是一个好的开端。现在各项工作都在向前推进，相信20１７年世博会会办成历史上最成功、精彩、难忘的一届盛会。" 据悉，22日在阿斯塔纳将举行世博会第一次参展方会议，来自世界各国的140名代表将出席会议。（编译：林海）