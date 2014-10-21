澳大利亚将帮助中国查封外逃贪官在澳资产

哈通社阿斯塔纳１０月２１日电，据路透社援引《悉尼先驱晨报》报导称，澳大利亚警方同意协助中国引渡及查封中国外逃贪官的资产。

报导援引澳大利亚联邦警察局亚洲行动组负责人Bruce Hill接受采访时的话称，将在几周内展开没收贪污官员财产的首次行动。 7月，中国宣布实施缉捕境外在逃经济犯罪嫌疑人的专项行动"猎狐2014"。 获得澳大利亚的配合对中国政府来说是了不起的成就。中国官方媒体曾表示，美国、加拿大和澳大利亚是中国经济犯罪嫌疑人最热衷的去处。 报导指出，中澳已就一份已在澳洲容身的中国经济犯罪嫌疑人优先处理名单达成共识。 报导还称，澳大利亚联邦警察局确认的嫌疑人中，有些已经加入澳大利亚国籍，有些是澳大利亚永久居民，他们用投资或商业移民作为幌子，多年来一直从事洗钱活动。 Hill对《悉尼先驱晨报》称，优先处理名单是从一个不到100人的名单中挑选出来的，并指出中国寻求追查的在澳资产高达"数亿澳元"。 澳大利亚联邦警察局一名发言人周二对路透表示，澳大利亚政府已经成功没收中国经济逃犯的犯罪收益，并将继续这么做。 中国公安部一名官员在接受《中国日报》采访时，对中澳将联手查没中国贪官海外资产的行动安排予以赞扬。 该官员称，近年来，中澳警方在情报共享和案件调查方面加强了司法合作，中方将在追捕外逃至澳大利亚的贪官上加强与澳方的合作，查没贪官们非法转移的资产。