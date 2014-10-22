一天两杯咖啡将影响男性生殖能力

哈通社阿斯塔纳电，一项研究发现，喝太多咖啡将会降低男性生殖能力：一天喝超过两杯浓咖啡的男性只有五分之一机会成功培育试管婴儿；一天饮用少于一杯咖啡的男性机率则提升至近52%。

波士顿马萨诸塞州总医院研究者在生殖医学学会于夏威夷举办的年度会议中表示，咖啡因会伤害精子的分子成分。一杯浓缩咖啡含有约100毫克咖啡因，男性摄取超过265毫克将会降低生育能力。 此外，研究亦显示男性每晚饮用一品脱半啤酒将改善生殖力。日前NHS建议，男性一日不应摄取超过四单位的啤酒。研究发现，一日摄取低于22公克酒精的男性比起不喝酒的男性，多出两倍机会培育试管婴儿。健康专家表示，适度的酒精能够纾压并帮助受孕。 该研究观察了105位平均37岁的男性，这些男性的伴侣在2007至2013年间于马萨诸塞州医院接受试管婴儿生育。 马萨诸塞州总医院产科医师亚奈‧卡蒙医师表示，"男性在咖啡因上的高量摄取将降低双方临床受孕的机率；相反的，酒精却能够提高机率。"她建议想要成为父亲的男性们，需要在生活上维持健康的状态，"所有对健康有益的东西皆对生育能力有帮助。因此建议多做运动以及维持均衡饮食。" 研究发现，无论咖啡因或酒精，皆不会影响精子数量、形状以及游动方式。然而当咖啡因、酒精与受孕机率作比对时，则可看出其影响效果。 谢菲尔德大学男性生殖病理学讲师艾倫•佩西博士表示，"我认为没有理由建议那些想进行试管受孕的伴侣们滴酒不沾。相反的，他们需要小酌，并在女性伴侣成功怀孕后听从医生建议停止饮酒，以确保婴儿健康。"