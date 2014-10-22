世博会临近 阿斯塔纳服务业从业人员急需强化提高英语水平

哈通社阿斯塔纳10月22日电，据阿斯塔纳市政府消息，随着2017阿斯塔纳世博会的临近，阿斯塔纳酒店业迅速扩张，越来越多的高中档酒店将于明后年开业。为了使来自世界各国的宾客在世博会期间享受到优质的服务，近日阿斯塔纳市政府2017世博会筹委会对阿斯塔纳市区酒店餐饮业从业人员英语水平进行了一次全面的问卷调查。

调查显示，具有较高英语水平的高素质员工数量远不能满足需要，而在未来两年，致力于强化员工培训的酒店将会在世博会期间处于令人满意的地位。

据阿斯塔纳2017世博会筹委会主席包尔江•蒋赛伊托夫称，目前阿斯塔纳市共有酒店166家，其中5星级5家，4星级19家，123家还达不到相关要求。还有餐饮店611家。2017年前还将建成43家档次较高的酒店。

江赛伊托夫说："随着阿斯塔纳城市建设步伐的加快，对酒店、航空 、旅游等服务业从业人员的英语水平的要求将越来越高。不但要求掌握日常的英语商务对话、信函书写，还要了解国外文化、习俗。对于服务行业自身来说，为了树立竞争优势，势必会在服务质量上下功夫，而这也意味着这些酒店都将要面临员工英语水平急需提升的问题。在网上学英语已成为酒店员工培训的主要途径。加快提高服务行业从业人员英语水平不仅是行业管理层的重要任务，也是摆在我们面前的重要任务之一，世博会筹委会将采取一切措施，力争在世博会来临之前使全市服务行业从业人员的英语水平达到一定水平。"（编译：林海）