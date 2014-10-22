《华盛顿邮报》前主编布拉德利离世

哈通社阿斯塔纳10月22日电，据BBC消息，《华盛顿邮报》发表讣告说，曾主持水门事件报道工作的该报前主编本•布拉德利在首都华盛顿家中自然离世，享年93岁。

布拉德利于1968至1991年间担任《华盛顿邮报》执行主编，被视为让该报从地方都会报章发展成美国大报的功臣。 他在1970年代鼓励该报两名记者鲍勃•伍德沃德与卡尔•伯恩斯坦坚持追踪和揭发水门事件，促使尼克松倒台。 布拉德利于2013年获颁美国非军事最高荣誉--总统自由勋章。 白宫星期二（10月21日）晚间发表声明说："对于本杰明•布拉德利来说，新闻工作不光是一种专业，更是对我们的民主至关重要的一种公益事业。" "作为一位真正的报人，他让《华盛顿邮报》蜕变成我国最佳报章之一。在他掌舵之下，一支日益壮大的记者部队刊登了‘五角大楼文件'、曝光水门事件，讲述了许多应该讲出来的故事--那些帮助我们稍为更好地理解我们的世界与彼此的故事。" 《华盛顿邮报》前发行人唐纳德•格雷厄姆说："布拉德利是当代美国最佳报章主编，更是现代主编中对其报章影响力最高的一位。"

"进取报道" 布拉德利于二次大战期间在海军服役，1950年代退伍后转职记者，并很快与时任参议员，后来的总统肯尼迪建立深厚友谊。 他在1965年成为《华盛顿邮报》的总编辑，三年后升任执行主编。 《华盛顿邮报》的讣闻赞扬布拉德利推动该报采取进取的报道路线，并将当时只常见于杂志，引人入胜的专题报道引入该报。 1971年，《纽约时报》披露美国国防部就越战进行了一项秘密研究，布拉德利其后无视律师意见与政府高层官员陈情，亲自拍板让《华盛顿邮报》将所谓的"五角大楼文件"刊登曝光。 此举引发了诉讼，但美国最高法院终审裁定《华邮》有权刊登这些外泄文件。 布拉德利其后鼓励当时还年青的伍德沃德与伯恩斯坦追踪水门事件，首先揭发出尼克松总统的近身幕僚涉嫌参与违法行为，继而披露一起矛头直指尼克松本人的政治包庇疑案。 最终，尼克松在1974年倒台，而整个报道经过成为了1976年电影《惊天大阴谋》的蓝本。