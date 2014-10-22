纳扎尔巴耶夫高度评价塔斯马哈穆别托夫市长任期的工作

哈通社阿斯塔纳10月22日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日接见阿斯塔纳市领导班子成员，介绍了新任市长-阿德勒别克•贾克瑟别科夫，并对伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫任市长6年多来的工作给予高度评价。

在稍早前举行的阿斯塔纳市议会会议上，议员们通过了关于阿德勒别克•贾克瑟别科夫出任市长的决议。

纳扎尔巴耶夫总统在与市政府领导班子会面时，宣布了关于塔斯马哈穆别托夫将出任国防部长的决定。"他与我共事多年，曾担任各类职务。无论在哪个岗位上，他总能以严谨的工作态度，带领着自己精干的团队，高质高效的完成各项任务，"纳扎尔巴耶夫说，塔斯马哈穆别托夫在担任市长期间，首都市容市貌得到了很大的改观。

纳扎尔巴耶夫表示，在短短的16年里，我们并不仅仅建成了新的首都，而且还建造了让来自国内外的来宾叹为观止的现代化都市。

纳扎尔巴耶夫还向市领导班子介绍了新任市长-阿德勒别克•贾克瑟别科夫。"根据宪法规定，我得到市议会的支持，任命阿德勒别克•贾克瑟别科夫担任阿斯塔纳市市长一职。他曾在1997年担任阿斯塔纳首任市长。他在每一个岗位上，均出色地完成了任务，"他说。

塔斯马哈穆别托夫与贾克瑟别科夫对纳扎尔巴耶夫总统的信任表示了感谢，并承诺将在未来的工作中再接再厉，再创佳绩。（编译：吴然）