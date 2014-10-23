奥巴马致电哈珀谴责渥太华枪击事件 愿提供协助

哈通社阿斯塔纳10月23日电，据中新社22日消息，美国总统奥巴马当地时间22日致电加拿大总理哈珀，对加拿大军方人员在魁北克省遇袭和加拿大议会大楼枪击事件表示谴责，表示美方愿向加方提供任何可能的协助。

加拿大近日连发袭击事件。20日，一名极端分子在魁北克开车冲撞两名加拿大军人，导致一名军人死亡。22日，位于首都渥太华的加拿大议会大楼、国家战争纪念馆和一家购物中心发生枪击事件，一名加拿大士兵遭枪击后不治身亡，另有一名卫兵受伤，一名枪手被击毙。 奥巴马当天致电哈珀讨论了上述袭击事件。奥巴马严厉谴责"令人发指"的袭击行为，重申美加亲密友谊和同盟关系，表示美国人民与加拿大人民坚定团结在一起，愿提供任何加拿大方面需要的协助。 目前尚不清楚22日加拿大袭击事件是个人行为或与极端组织有关，美国联邦调查局正配合加拿大警方开展调查。白宫认为现在判断加拿大袭击事件与"伊斯兰国"有无联系还"为时尚早"。

10月7日，加拿大联邦议会授权政府对"伊斯兰国"极端组织进行空中打击，此后"伊斯兰国"极端宣布了报复西方国家对其空袭的国家名单，其中包括加拿大。加拿大已于21日晚将国内恐怖主义威胁级别从轻微调高至中度。