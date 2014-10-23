外媒：向中亚挺进——中国的丝绸之路“大战略”

哈通社阿斯塔纳10月23日电，据华尔街见闻22日报道，中国向中亚国家的大战略正在有条不紊的进行之中。塔吉克斯坦经济副部长表示，中国将在未来三年时间内至少向该国投资60亿美元。

塔吉克斯坦经济副部长Jamoliddin Nuraliev在接受金融时报采访时表示，中国将在未来三年向该国投资至少60亿美元。60亿美元的规模达到了塔吉克斯坦2013年全年GDP的三分之二；亦是该国平均直接外资投资规模的40倍。

分析人士表示，中国的经济触角正在向中亚的前苏联国家延伸。中亚地区的天然资源和屏障作用对于中国而言都具有相当的战略意义。

对此，塔吉克斯坦总统女婿努拉列夫认为该国需要中国的投资以减少俄罗斯经济放缓所带来的负面影响，但是该国对中国的过度依赖也值得关注。

塔吉克斯坦地处中国、俄罗斯和阿富汗三面环绕之中，人均GDP规模仅有1037美元。主要经济拉动是来自于国外务工者(大多数是在俄罗斯打工)所寄/带回的现金。受到西方国家经济制裁的影响，俄罗斯本身的经济状况每况愈下，塔吉克斯坦也因此受到严重拖累。世界银行的数据显示，今年首季度该国GDP出现回落迹象，为2009年以来首次。

与此同时，塔吉克斯坦2014年的通胀率已经飙升至5.4%，远高于去年的2.5%。从俄罗斯进口产品的价格增长是通胀走高的重要因素。经济学家认为俄乌冲突在未来数月都难以得到完全解决，由此所带来的经济压力也不会很快消除。

事实上，中国在中亚的战略一直处于进行状态之中。目前哈萨克斯坦全年近四分之一的原油产出由中国公司创造；在土克曼斯坦，中国国有能源公司已经取代了俄国公司Gazprom，成为了该国最大的天然气买家。

不过对于塔吉克斯坦当地人而言，中国的投资并非都是好事。一位首都杜尚别的商人表示，"在中国人拿走了他们想要的东西之后，我们还会剩下点什么？"