纳扎尔巴耶夫：独立以来世行一直是我国战略伙伴

哈通社阿斯塔纳10月23日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日会见世界银行常务副行长、首席运营官英卓华（斯里•穆尔亚尼•因德拉瓦蒂），双方就哈方与世行在今年5月签署的新协议框架下进一步加强合作等问题交换意见。

双方还就哈萨克斯坦及国际社会在经济领域面临的新挑战进行深入探讨。

纳扎尔巴耶夫表示，世界银行是哈萨克斯坦的战略伙伴，自我国独立起，双方就建立了长期稳定的合作关系。"根据贵行的评测，哈萨克斯坦贫困线以下的人口数量曾高达全国人口的35%，而目前该指标仅在3%以下。这对于我们是巨大成就，"他说。

英卓华表示，哈萨克斯坦是世行在地区及全球范围内的重要合作伙伴，哈方在调整与解决地区水资源和能源领域等问题上发挥了积极的推动作用。"哈萨克斯坦与世界银行在各领域合作取得了令人满意的成果。这促使了哈萨克斯坦经济多元化，也进一步推动了地区经济的稳定发展。双方间新协议的签署，及在此协议框架下与各类国际组织开展合作对于我们来说非常重要，"她说。

哈萨克斯坦于1992年加入世界银行。至今为止，世界银行共对41个在哈项目进行了总值达68亿美元的投资，世行也因此成为我国经济发展中的重要合作伙伴。（编译：吴然）