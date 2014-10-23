人权组织称乌政府军用违禁武器 德美称无法证实

哈通社阿斯塔纳10月23日电，据中新网援引俄塔社报道，德国政府发言人阿克赛尔•韦伯当地时间22日在记者会上表示，德国注意到有关"乌克兰政府军在顿涅茨克地区居民密集区使用集束炸弹"的指控。但是，目前无法证实这一指控。美国国务院此前也表达了同样的观点。

阿克赛尔•韦伯说，"使用集束炸弹"的指控是十分严肃的，因为使用这种违禁武器是反人道的行为。德国也注意到了乌克兰政府针对这一指控的反驳。 此前，美国外交机构新闻处副主任玛丽•哈夫在记者会上表示，美国国务院目前不能证实有关"乌克兰政府军在顿涅茨克地区居民密集区使用集束炸弹"的消息。 据俄塔社21日报道，人权观察组织(HRW)发布消息称，乌克兰政府军在顿涅茨克的居民区大量使用集束炸弹。这一武器在100多个国家被禁止使用。 人权观察组织方面指出，经过1周的调查后发现，乌克兰政府军在顿涅茨克地区作战时大量使用集束炸弹武器，这让人十分震惊。乌克兰政府应当做出承诺，今后不再使用这一武器。 人权观察组织方面还说，10月2日，国际红十字委员会工作人员在顿涅茨克遇袭身亡，当时的致命武器也是集束炸弹。 集束炸弹是一种内含众多大小不一"子弹"的母弹，母弹被投放或发射到目标附近后弹体打开，将子弹在更大区域散布，以达到更大的破坏面积和效果。截至目前，已有114个国家和地区在条约上签字，禁止使用集束炸弹，但乌克兰除外。