中国罗布泊地区综合科考启动 或还原楼兰古城原貌

哈通社阿斯塔纳电，据新疆网消息，一支由考古、地质环境、遥感等多学科组成的科考队伍从若羌县城出发，进驻罗布泊，正式启动"罗布泊地区自然与文化遗产综合科学考察活动"，这也为中国目前综合性与系统性最强的罗布泊科考活动拉开序幕。

"罗布泊地区自然与文化遗产综合科学考察"项目负责人介绍，该项目将在未来五年，在罗布泊地区进行三次大规模野外科考，每次为期20天至30天，将组织多学科研究队伍，对罗布泊地区古湖泊、古河网、雅丹风蚀地貌等自然遗产，楼兰古国的农业发展、水陆交通遗迹、村落城池遗迹等文化遗产开展系统调查。

此次考察结合考古和气候环境两方面进行，与以往的科考相比综合性更强，以期回答古楼兰消亡与气候变化、环境变化的关系，同时更加侧重于考证耕地、交通设施、灌渠等基础设施，并将对古代城池村落、交通水利、农田灌渠的分布、格局进行详细的考证和绘制，力图通过还原楼兰古城原貌，揭示出丝绸之路上东西方文化交流中古楼兰的历史地位，同时为探讨古楼兰兴衰与环境变化的关系、保护罗布泊自然与文化遗产提供科学依据。

该项目负责人表示，此次科学考察为科技部科技基础性工作专项项目，以中科院地质与地球物理研究所为牵头单位，由中科院新疆生态与地理研究所、中科院遥感与数字地球研究所以及新疆考古研究所的科研人员共同组成，考察队总人数将达到50人。科考队员分为三组，计划在一个月的时间里，对罗布泊地区周边、罗布泊腹地及丝绸之路南线进行综合科学考察。

近年来，罗布泊地区越来越受到重视，但仍缺乏针对该地区的涵盖自然与文化两方面的综合性大型科学考察，是目前中国少有的自然科学和社会科学综合研究的空白区。这片浩瀚的疆域能否重现当年的繁荣，亟待从自然和文化历史角度提供科学依据。