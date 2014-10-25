蒙古国南线两段铁路将采用与中国相同标轨

哈通社阿斯塔纳10月25日电，据新华网报道，蒙古国国家大呼拉尔（议会）２４日通过决议案，与中国临近的两段南线铁路将采用与中国相同的标轨。

《关于保障国家铁路运输政策实施的若干意见》决议案规定，塔温陶勒盖－嘎顺苏海图、霍特－毕其格图新铁路轨将修建标轨。其中，嘎顺苏海图与中国甘其毛都口岸接壤，毕其格图与中国珠恩嘎达布其口岸接壤。 蒙古国国家大呼拉尔主席恩赫包勒德表示，蒙古国国家大呼拉尔陆续在２０１０年、２０１４年春季及秋季讨论铁路运输政策法规议题。经过三轮讨论之后，国家大呼拉尔通过了此项决议案。 中国驻蒙古国大使馆经济商务参赞孙维仁表示，过去蒙古国出口到中国的煤炭、石油、铜矿、金矿依赖于公路运输，塔温陶勒盖－嘎顺苏海图、霍特－毕其格图修建标轨，将有利于中蒙两国跨境铁路通道建设，这不仅提高了矿产品出口的运输能力、也降低了运输成本，对推进中蒙互联互通建设、实现中蒙经贸合作互利共赢、巩固中蒙政治互信都有突破性意义，是中蒙两国落实全面战略伙伴关系的具体体现。 业内人士指出，两段铁路沿线分布着蒙古国最大的煤矿塔温陶勒盖和最大的铜金矿奥尤陶勒盖以及石油等资源，此项决议案通过将对中蒙两国产生利好。