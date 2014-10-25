埃及宣布西奈半岛部分地区进入紧急状态

哈通社阿斯塔纳10月25日电，据外媒报道，埃及宣布西奈半岛部分地区进入为期3个月的紧急状态。早些时候，埃及西奈半岛发生的两起攻击事件造成31名士兵死亡。

埃及总统塞西宣布，将为那些在怀疑是圣战分子攻击事件中死亡的士兵举行3天哀悼。 埃及国家电视台说，从埃及拉法赫进入加沙地带的过境处已经关闭。 这是埃及军队过去几年来士兵死亡最多的一次攻击事件，埃及官员认为攻击者可能是圣战分子。 自从埃及总统穆巴拉克在2011年被推翻之后，西奈半岛地区就陷入日益严重的无政府混乱状态。在穆斯林总统穆尔西去年被军方推翻之后，当地武装分子进一步加强了自己的攻击行动。 星期五的攻击事件发生在西奈半岛北部城市阿里什附近的军队哨卡，目前没有对人宣布对这起造成28名埃及士兵死亡的攻击行动承担责任。 在穆斯林总统穆尔西去年被军方推翻之后，当地武装分子进一步加强了自己的攻击行动。埃及军队一直在打击武装分子的活动。 在阿里什另一个检查哨所发生的枪击事件中，还有3名士兵死亡。 埃及总统府发表声明说，袭击事件发生后，埃及宣布西奈半岛中部和北部地区自格林尼治标准时间星期六凌晨3时进入紧急状态。 在宣布西奈半岛部分地区进入紧急状态之前，埃及总统塞西曾召开国家安全委员会紧急会议，讨论有关安全局势。 埃及总统府声明说，埃及军队和警方将采取一切必要措施，打击恐怖主义威胁，维护地区稳定，保护市民的安全。 埃及保安部队已在西奈半岛北部展开攻击行动，打死和抓获十几名怀疑是圣战组织的成员。