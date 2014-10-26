纽约一月之内接连发生三宗华裔自杀案 引发社会关注

哈通社阿斯塔纳10月26日电，据人民网报道，当地时间10月23日清晨，纽约布碌仑区再次发生华裔老者自尽案，这是1个月来第三起华人自杀案。

自杀案发生在布碌仑Marine公园附近，68岁华裔男子冯贤宗( Feng，Xianzong)在位于Fillmore大道的家中上吊自尽，他儿子23日上午9时30分发现尸体，并在第一时间报警。警方中午将老人尸体抬走，同时在现场调查至下午2时许。这是1月来布碌仑第三起华人自杀案，引起华裔社区高度关注。

据警方消息，案件发生在早上7时许，冯贤宗在家中上吊自杀。据了解，死者生前患有抑郁症，并有过自杀记录。事发之后，死者的女儿kristal 及其家人从康州赶来。女儿放声大哭，冯贤宗的儿子强忍悲痛协助警方和法医办理相关手续。

邻居表示，一早看到大批警察出现在隔壁住宅，同时赶到现场的还有2部救护车和消防车参与施救。有邻居回忆，听说老人来自中国广东，儿女住在康州。两位老人住在这幢两家庭住宅底层，由于老俩口不懂英文，几乎无法与他们交流，见面只能用"Hi"简单地问好。 他们在院内清扫落叶时总是善意地向邻居打招呼。另一位邻居表示，两位老人平时相依为命，安享晚年。他们在院子里种番茄和冬瓜，收获后会送给左邻右舍。她十分不理解老人为何采取这样的方式结束自己的生命。

悲剧再一次让华社耆老自杀问题凸显出来，警方希望社区重视老人的心理问题，避免悲剧重演。一向关注华人社区的州众议员白彼得表示，如果民众发现老人有什么异常，或有需要帮助，可以及时与他的办公室联系。

据悉，9月至10月间布碌仑接连发生三起华裔自杀案，均为男性，年龄从27岁至68岁不等。其中2人确诊患有忧郁症。