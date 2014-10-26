媒体：缺乏教养的主妇怎么越来越多了？

哈通社阿斯塔纳10月26日电， 《明鉴日报》本周六刊登了题为《如今尊教者还是德高望重者何以愈来愈少？》的文章，对国家突出贡献奖获得者、著名诗人拉法艾里•尼亚兹别克进行了访谈。文章结尾部分，这位诗人说："我热爱我的祖国，对于我们而言，没有比独立的哈萨克斯坦更为宝贵的财富，也没有比生活在这片大地上更真实的幸福。"

作者说："热爱祖国，建设家园，用热血和汗水铸就新的辉煌，应成为全体哈萨克斯坦人的共识。但至今，还有不少人仍未完全适应当今社会，惯性思维远未消除，说话瞻前顾后、办事犹豫不决，错失发展良机、荒废宝贵时光。我们应以居安思危之心，抓住加快发展的良机。辽阔的疆域需要我们守护，更需要我们加快发展。并非没有对我国存有觊觎之心者，人无远虑必有近忧。发展离不开人力资源，人口的增长还远不能满足发展的需求。因此，国家应出台更有力的扶持政策，鼓励生育，将人口政策作为国家的一项长期战略来考量。" 《明鉴日报》周六版的另一篇文章是《如今缺乏教养的主妇怎么越来越多了？》 作者在谈到缺乏教养的主妇增多的原因时分析道，现今社会上充斥的浮躁、势利和冷漠，可能与现今传播腐朽思想的某些电视剧以及当今生活成本提高、物价飞涨等因素不无关系，此类诸多的无奈也许是造成了主妇们教养缺失的首要因素。 "我经常想起我们前辈的生活，他们确实为我们确立了典范。那时的主妇们任劳任怨，婆媳关系融洽和睦，尊老爱幼，妯娌之间相敬如宾，那种其乐融融的大家庭生活令当今的我们羡慕不已。但当今随着生活水平的提高，条件越来越好了，但教养缺失了，人情味变少了，也更加势利了。但无论如何，我们都不应忘记，我们是哈萨克人，我们的根深深扎在这片哈萨克热土上，我们是创造过灿烂文明的礼仪之邦，是有着深厚历史文化积淀的先辈们的传承者。我们只有很好的继承先辈的优良传统，使文明礼仪使根植于我们内心，才能远离不良习俗。无论一家还是一国，妇女都具有举足轻重的地位和作用。有句古话正应这个话题，"拥有出色女人的部落，该部落也将出色，生活必将富足，前途一片光明。"作者如是说。（编译：流沙）