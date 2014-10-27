以色列总统表示要直面屠杀阿拉伯村民历史事件

哈通社阿斯塔纳10月27日电，据新华网报道，以色列总统里夫林２６日对以色列中西部的阿拉伯村卡西姆进行了历史性访问，谴责了１９５６年发生在这里的警察屠杀村民事件，并表示必须直面这一历史。

里夫林当天参加了在卡西姆村举行的屠杀事件悼念仪式，他是第一个参加悼念仪式的以色列总统。在悼念仪式上，里夫林谴责屠杀事件是一起"可怕的犯罪行为"，这一事件"沉重地拷问着以色列的集体良知"。 他说："我今天作为犹太人民的儿子和以色列总统来到这里，与遇难者家人一起分担痛苦的记忆。"他说，屠杀事件是以色列境内阿拉伯人和犹太人关系史上"黑暗的一页"，"我们必须直面在这里发生的事情，并教育下一代记住它。" 里夫林在讲话中还呼吁给予占以色列人口２０％的阿拉伯裔公民平等待遇，并呼吁阿拉伯人和犹太人努力和平相处。 １９５６年，在苏伊士运河危机爆发后，以色列当局下令在以境内所有阿拉伯人居住区实行军事管制和戒严。在卡西姆村实行戒严期间，在村民尚不知晓刚刚实行的戒严令的情况下，以色列警察射杀了４８名包括孕妇、儿童在内的阿拉伯村民。以色列法院判决开枪命令非法，并判处数名肇事警察徒刑，但最后他们都得到赦免，并未服刑。 ２００７年，以色列前总统佩雷斯曾在访问卡西姆村时就屠杀事件表示道歉，但他从未参加过悼念仪式。