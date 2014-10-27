阿拉伯联合酋长国最大的城市—迪拜（组图）
迪拜是一座国际化大都市，是阿拉伯联合酋长国人口最多的城市，从面积上计算是继阿布扎比之后第二大酋长国。迪拜市是阿拉伯联合酋长国最大的城市，也是中东地区的经济和金融中心，是一座国际化大都市，是中东最富裕的城市，在全球最富裕城市中也位居前列。 迪拜从一个小渔村发展为一个地区的金融中心，从一个地区的金融中心发展为全球性国际金融中心，成为东、西方各资本市场的桥梁。迪拜实行自由和稳定的经济政策，在各国之间以及国际工商界赢得良好的声誉，这就鼓励了本国资本和外国资本投资于商业、工业和服务业等各个经济领域。 如今，迪拜除了大力发展贸易业、旅游业以外，也非常重视现代化的高科技产业。眼下，迪拜的免税区越来越多，涵盖从媒体到体育、金融和生物科技的所有领域。 受酒店业务、大型展会、博览会、招商引资会等提振迪拜2013年GDP增长4.6%，至3257亿迪拉姆（约合887亿美元）。此外，迪拜成功申办2020年世博会，而哈萨克斯坦将于2017年举办阿斯塔纳世博会。 世界第一高楼迪拜塔、世界上唯一的七星级酒店帆船酒店、世界上最大的音乐喷泉和购物中心（世界上所有国际名牌全部入驻、无一例外）、世界上最大的人工岛棕榈岛，迪拜正以他高速的发展速度让世界惊叹，超前规划、务实奋发成为迪拜缔造发展奇迹的重要因素。 美食 阿联酋的餐饮为阿拉伯风味。阿拉伯餐与西餐相似，包括开胃菜、汤、沙拉、烧烤、甜点。特色菜包括：阿拉伯烤鸡、阿拉伯甜品、阿拉伯烤羊、阿拉伯烤牛。阿拉伯的甜品由肉、水果、蔬菜制成，配上阿拉伯风味的酱汁，香甜可口。阿拉伯沙律则是以水果、蔬菜配上酸奶、橄榄油、盐等，即可口又开胃。还有香酥的阿拉伯大饼，面饼上面撒上芝麻，然后烤熟，有一种纯粹的面香。 著名景点 哈利法塔、地球群岛、沙漠风情、 阿拉伯塔酒店、迪拜购物中心、音乐喷泉、棕榈人工岛、迪拜国家博物馆、 迪拜河、奇迹花园、世界贸易中心、泰姬阿拉比亚。（撰稿：流沙）