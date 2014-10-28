纳扎尔巴耶娃：中国在社会领域经验丰富 值得借鉴（图）

哈通社北京10月28日电，中国人民对外友好协会会长李小林27日在北京会见了应邀到访的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）副议长达丽哈•纳扎尔巴耶娃一行。

会见中，李小林首先介绍了中国人民对外友好协会的历史、发展现状以及近年来在对外交流合作中所取得的成就。她同时表达了希望与哈方在人文、经贸、教育和"丝绸之路经济带"建设等领域加强合作的愿望。

纳扎尔巴耶娃首先对中国人民对外友好协会的邀请表示感谢。她高度评价了中国人民对外友好协会在促进哈中友谊和两国民间交流方面做出的努力和贡献。纳扎尔巴耶娃表示，国家间外交关系的发展始于民间外交，而民间外交则始于人文和文化交往。目前，中国电影在哈萨克斯坦深受广大民众的喜爱，而哈萨克斯坦电影业近年来也取得了长足发展，哈方希望与中方通过互办"电影周"等活动来推动两国文化交流合作。

纳扎尔巴耶娃还说："我们对中国在医疗、教育以及社会保障等领域积累的丰富经验很感兴趣。我们愿与中方加强在这些领域的合作。"

李小林对纳扎尔巴耶娃的建议表示赞同。她同时表示，中方愿积极推动两国在人文领域的交流与合作。

会见后，在纳扎尔巴耶娃和李小林的共同见证下，哈中双方签署了《哈萨克斯坦首任总统基金会与中国人民对外友好协会合作协议》。

古丽纳尔•厄萨诺娃、古丽密拉•伊斯姆巴耶娃、娜蝶志达•佩图霍娃、阿乐丹•斯麦勒、斯韦特兰娜•菲尔霍等马吉利斯议员参加了上述活动。

中国人民对外友好协会成立于1954年，是中国从事民间外交工作的全国性人民团体，它以增进人民友谊、推动国际合作、维护世界和平、促进共同发展为宗旨。中国人民对外友好协会目前已和世界上130个国家的 550个民间团体和组织机构建立了友好合作关系。（编译：吴然）