法亚阿三国总统会晤讨论纳卡冲突问题

哈通社阿斯塔纳10月28日电，据新华网报道，法国总统奥朗德、亚美尼亚总统萨尔基相和阿塞拜疆总统阿利耶夫27日在巴黎举行三方会晤，讨论纳戈尔诺－卡拉巴赫（纳卡）地区冲突问题。

法国总统府当天晚间在会谈结束后发布新闻公报说，萨尔基相和阿利耶夫决定继续进行对话，将于2015年9月联合国大会期间在纽约举行一次新的会谈。 公报说，今年夏天，纳卡地区武装冲突事件增多，造成众多人员伤亡，其中包括平民。巴黎首脑会议使亚美尼亚和阿塞拜疆两国总统恢复直接对话。 奥朗德强调了缓和纳卡地区紧张局势的必要性，呼吁两国总统努力争取通过谈判使纳卡地区冲突问题得到彻底解决。他说，维持现状是不可行的，萨尔基相和阿利耶夫应拿出必要的政治意愿，克服分歧实现和平。奥朗德还建议开始起草一项全面和平协定。 今年５月，奥朗德曾访问高加索地区，重申法国作为明斯克小组联合主席国，希望继续通过调解努力，促使纳卡地区冲突问题得到解决。 苏联时期，纳卡为阿塞拜疆的一个自治州，多数居民为亚美尼亚族人。1988年，纳卡要求并入亚美尼亚，导致该州阿、亚两族之间爆发武装冲突。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚两国为争夺纳卡爆发战争，亚美尼亚占领了纳卡及其周围原属阿塞拜疆的部分领土。1994年，两国就全面停火达成协议，但至今仍因纳卡问题处于敌对状态。 1992年，在俄罗斯倡议下，欧洲安全与合作会议（欧安组织的前身）成立了由12国组成的明斯克小组，俄美法三国为该小组联合主席国。自此，有关纳卡问题的不同级别谈判在明斯克小组框架内陆续举行，但谈判至今未取得实质性进展。 今年7月底8月初，亚美尼亚和阿塞拜疆在纳卡地区发生交火，共造成十余人死亡，多人受伤。两国政府都指责对方应对该地区紧张局势的加剧负责。