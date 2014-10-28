外媒：美国版“新丝绸之路”计划排挤中俄 被多方质疑

哈通社阿斯塔纳10月28日电，据环球网报道，随着美国与北约开始从阿富汗撤军，中亚地区稳定再添变数，为填补撤军后的权力真空，美国奥巴马政府提出"新丝绸之路"计划，旨在通过贸易合作连接中亚与南亚，以此维持地区安全稳定。日本《外交学者》杂志10月22日发表评论称，阿富汗与中亚国家普遍支持建立跨境贸易联系，但各国对美国版的"新丝绸之路"计划持有不同看法。

文章称，支持者认为"新丝绸之路"计划能够加强区域经济合作，促进地区安全。目前，中亚和南亚地区已有一些合作项目获得计划的资金和战略支持，如中南亚输电项目(CASA-1000)和TAPI燃气管道项目。 然而，部分专家对新丝绸之路计划的前景持怀疑态度。美国巴纳德学院政治科学系教授亚历山大库利(Alexander Cooley)表示，该计划将俄罗斯、伊朗与中国排除在外，将贸易政策政治化。另外，阿富汗等中亚国家缺乏企业家精神，巧取豪夺之徒大行其道，从国际捐赠中得益的只会是中央政府精英而非普通企业家。

评论称，阿富汗与其他中亚国家同样对新丝绸之路计划持保留态度。中亚商人表示，阿富汗局势动荡，很难成为可信赖的贸易伙伴。阿富汗商人虽认为中亚市场广阔，但不喜欢中亚合作伙伴对他们的不信任感。 另有专家建议，美国和欧盟应将民主发展计划独立于安全协助之外，优先关注中亚人权保护和民主发展，安全协助则应采取军事训练和知识交流的形式，从而避免领导人利用西方资金和精密武器对付本国人民。但是，若西方想要获得较俄罗斯和中国而言的竞争优势，需提供更多更切实的资金承诺。