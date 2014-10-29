研究：控制人口已无法解决环境压力问题

哈通社阿斯塔纳10月29日电，据BBC报道，新的研究表明，限制人口增长不会在短期解决全球的持续发展问题。

根据一项发表在《美国国家科学院院刊》的研究，即使在全世界实行的独生子女政策,世界人口在2100年人口仍然保持在目前的水平。

即使发生导致亿万人死亡的大灾难，对全球人口总体的冲击仍然十分有限。

最近的预测认为，到2100年全球人口将达到120亿。

人口对地球资源的冲击引起越来越多的担心，特别是世界人口仍然在不断增长。

研究人员认为，目前世界仍然活着的人口占有史以来所有生存过的人类总数的14%。

人口总数增加意味着对环境的影响超过已往任何水平：森林被开垦，城市化，物种受到压力，污染和气候变化。

数十年来虽然世界人口在增加，但是人均生育率却在下降。但是因为富裕程度和消费水平增加，对环境的冲击也越来越大。

专家认为环境冲击最好的办法是加速降低人口生育率。

不同的研究对2100年世界人口的情况作了种种分析和预测。研究模拟了"灾难前景"，比如气候变化、战争和全球瘟疫对人口造成影响。

但是研究表明，短期限制人口的解决方案都不会奏效。

研究还认为，中国备受争议的独生子女政策如果在全球施行，地球人口在2100年仍然会保持在50-100亿。

阿德莱德大学（University of Adelaide)的布拉德肖（Corey Bradshaw）教授说，人类人口已经过了能够容易扭转人口趋势的那一个点，现在人口的规模已经形成了人口惯性。

研究人员说，人口问题及其对全球消费的冲击经常被视而不见或有意回避，这个问题被世界回避因为在政治上和种族方面解决这个问题都很困难。