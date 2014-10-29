阿拉木图州伊塞克河沿岸出土的金人姓氏得以落实

哈通社阿斯塔纳10月29日电，据阿塞拜疆《回声》杂志发表的文章，阿塞拜疆国家科学院考古和人类学研究所研究员扎乌尔∙加沙若夫在对阿拉木图州伊塞克河沿岸出土的金人陪葬品进行研究后，发表了伊塞克金人姓氏为"森勒"（Single）的观点。

据加沙若夫介绍说，对陪葬品上的符文按照鄂尔浑 - 叶尼塞符文拼音进行对比研究，得出其出自于突厥语的结论。陪葬品上写着"Dört bul küz Sınglıyı ır - "Dünyanın dörd (küncü) tərəfindəki tayfalar Sınqlıya nəğmə qoşur", Uş yüz yığ anta ıçır - "Üç yüz ağlar gözlü and içir"，译意为‘四方世界流传森勒部落的歌声，300勇士歃血为盟'，我们从希罗多德和中国汉代文献中找到相关语法、历史和文学资料证明该译意的正确性。" 加沙若夫表示，金人尊称为"森勒"与匈奴国王持有的神圣宝剑"Чинг-лу"相符，学者在参考了古希腊和中国的文献后表示，匈奴曾为称之为"森勒"或"Чинг-лу"的塞人首领在高地建立剑形庙宇。在金人陪葬的文献中，也曾发现用四种符号对首领周围部落的描述。 "此外，部落联盟由300个部落组成，而‘歃血为盟'是指塞人在酒中滴血，将兵器泡在酒中结成联盟的习俗，"加沙若夫说。 加沙若夫表示， 阿拉木图出土的"金人"或来自"库兹"部落，波斯人喜欢用更为亲近的"斯基泰人"称呼塞人，俄罗斯学者也沿用了"斯基泰人"称呼，但是他在古希腊文献中并未找到"斯基泰人"称法。"斯基泰人"是俄罗斯学者的错误观点。在希腊语中，斯基泰人被称为"库兹"，正如目前我们所知，在伊塞克出土的文献中记载的部落自称为"库兹"。（编译：阜博 校对：流沙）