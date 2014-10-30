俄罗斯成功试射一枚“布拉瓦”洲际弹道导弹

哈通社阿斯塔纳10月30日电，据新华网报道，据俄罗斯国防部新闻局提供的消息，俄"北风之神"级战略核潜艇"尤里·多尔戈鲁基"号２９日在巴伦支海成功试射一枚"布拉瓦"洲际弹道导弹。

消息说，此次发射在水下进行，导弹飞行正常，弹头准确命中位于俄远东堪察加半岛库拉试验场的预定目标。

"北风之神"级战略核潜艇是俄罗斯在苏联解体后研制的最新型战略核潜艇，将成为未来数十年俄海上核威慑的中坚力量。该级别核潜艇主要用于维持与美国的海上战略平衡，被认为是美国"俄亥俄"级战略核潜艇的劲敌。

"尤里·多尔戈鲁基"号战略核潜艇长１７０米，最大排水量为２．４万吨，可下潜至水下４５０米，水下最大航速为２９节。该潜艇于２００７年４月下水，２０１３年１月１０日正式交付俄海军。

目前，俄海军装备有"尤里·多尔戈鲁基"号和"亚历山大·涅夫斯基"号两艘"北风之神"级战略核潜艇。按计划，俄罗斯在２０２０年前将建造８艘携带"布拉瓦"导弹的"北风之神"级战略核潜艇。

"布拉瓦"洲际弹道导弹是俄专门为"北风之神"级战略核潜艇研制的，射程为８０００公里，可携带６至１０个高超音速分导核弹头。俄罗斯从２００４年起开始测试这种导弹。