遭美官员痛批 内塔尼亚胡怒火中烧

哈通社阿斯塔纳10月30日电，据路透社29日报道，一位匿名的美国官员蔑称以色列总理内塔尼亚胡是"无用的懦夫"。此番言论引起内塔尼亚胡的强烈回应。

近一个月来，美国与以色列就以扩建东耶路撒冷犹太人定居点问题上已发生多次激烈交锋。 "毕比（内塔尼亚胡绰号）就是个无用的懦夫，"《大西洋月刊》的一篇采访援引一名美国官员的话称。 "内塔尼亚胡好的地方是，他不敢发动战争，但坏处是，他也不会与巴勒斯坦人或逊尼派阿拉伯国家达成和解。" 该匿名官员还称，内塔尼亚胡只"在乎保住自己的政治地位，他根本没胆量。" 以色列领导人通常不会对匿名官员的言论进行回应，但此次内塔尼亚胡在议会的一个纪念活动上对上述番言论进行了直接回应。 "那些匿名攻击我们以及我本人的官员根本不关心我们的终极利益--耶路撒冷的安全和统一，他们诽谤我只是因为我捍卫以色列。"内塔尼亚胡说道。 "......尽管我遭受了这些攻击，我仍将捍卫我们的国家，我将继续捍卫以色列人民。" 美国白宫国家安全委员会发言人Alistair Baskey随后否认上述官员的言论反应了奥巴马政府对内塔尼亚胡的看法。