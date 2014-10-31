考虑政府机构东迁 俄罗斯重新定位外交方向

俄联邦总统普京提出可将部分政府机构迁至西伯利亚，俄数个西伯利亚地区领导人对这一想法表示支持。专家指出，这一提议可能意味着国家领导人希望转向东方，而地方领导人则希望获得更多资金用于本地区发展。 8月29日，俄罗斯总统普京在"谢利格尔-2014"青年论坛上发表讲话时表示，他"认为将部分联邦中央机构迁至西伯利亚是可行和正确的"。

地方领导人支持迁都

俄拨近14亿美元建东方航天发射场 俄加强亚太合作20亿美元发展远东 俄罗斯总统指出："比如，我认为克拉斯诺亚尔斯克（位于莫斯科以东3354公里）就是一个合适的选择。"他同时暗示，（将政府机构）迁至西伯利亚的想法也适用于一些大型国有企业。尽管俄总统新闻秘书佩斯科夫（Dmitry Peskov）随后对俄罗斯商业报刊《生意人报》表示，总统府并没有切实的迁都计划，但已有两个地区的领导人对"迁都"表示支持，他们是维克托•托洛孔斯基（Victor Tolokonsky）（克拉斯诺亚尔斯克边疆区行政长官）和弗拉基米尔•戈罗杰茨基（Vladimir Gorodetsky）（新西伯利亚州州长）。临时代理新西伯利亚州州长职务的戈罗杰茨基表示，他认为从地理角度看将部分联邦机构迁至克拉斯诺亚尔斯克非常有利于西伯利亚地区。克拉斯诺亚尔斯克边疆区代理行政长官托洛孔斯基认为，这一举措能大力推动地区发展。他在接受《生意人报》采访时表示："我希望克拉斯诺亚尔斯克能成为俄罗斯这个大国的发展中心以及与全球政治和经济重心正在向其转移的东方国家的联络中心。"



为摆脱制裁而转向东方

俄罗斯政府财经大学政治理论研究中心主任帕维尔•萨林（Pavel Salin）在接受《透视俄罗斯》记者采访时表示，这一想法或许是基于一些俄罗斯精英将定位转向东方的愿望。"在目前与西方发生冲突的情况下，这些想法获得了新的推动力并被赋予了新的意义"，这位政治学家指出，"一般认为莫斯科是全面定位于欧洲的，但如果地理上位于俄罗斯中心的西伯利亚城市成为首都，则俄罗斯将会如其国徽上的双头鹰标志一样同时兼顾东方与西方"。

俄罗斯政治技术中心主任伊戈尔•布宁（Igor Bunin）认为，任何一次首都职能的转移通常都意味着建立一个"新的国家"或规避潜在威胁的愿望的出现。他在接受《透视俄罗斯》记者采访时表示："例如，彼得一世想拉近与欧洲的距离时将首都迁至了彼得堡；当要与欧洲保持距离并确保边境更加安全的时候，首都又重新迁回了莫斯科。目前的情况亦是如此：为避免莫斯科遭受威胁才提出这一解决方案。"布宁指出："俄罗斯如这样迁都将会意味着建立一个全新的亚洲国家。"



俄罗斯"高等经济学校"大学区域经济学与经济地理学系教授阿列克谢•斯科宾（Alexey Skopin）认为该提议只是出于经济因素考虑。斯科宾在接受《透视俄罗斯》记者采访时表示："由于政府划拨大量资金且其主要分配中心是莫斯科，所以相应地主要受惠者就是莫斯科周边地区。如果我们将首都迁至乌拉尔以东地区，则预算资金也会转向乌拉尔以东，届时其周边地区也会像莫斯科一样获得发展。"

迁都与权力重新分配



普京重建克里姆林宫古老教堂提议引发广泛争议 亚太一体化助西伯利亚远东发展 斯科宾认为，鉴于目前国家的发展阶段，迁都的想法并不现实，因为俄罗斯根本就没有能与莫斯科相提并论的城市。斯科宾指出："迁都并不仅仅是迁移全部国家机构，还要迁移官员的住所及银行服务部门。从头开始基础设施建设相当困难，一些工作则完全无法完成。"但他认为，将部分联邦政府职能移交地方是合理的。这位经济学家指出："例如，渔业部门可以迁至远东，或者工业部的部分职能迁至诸如克拉斯诺亚尔斯克这样的大型工业中心。重要的是机构迁移要相当谨慎，而且只能迁至真正需要履行这些职能的地区。"他同时还对可能出现的这些部门的官员与其莫斯科部门之间的联系不畅将会加大工作难度表示担忧。萨林则认为，未来二三十年内首都职能的重新划分完全可能发生。他说："某些国家有政治首都也有经济和文化中心。某些中心或许将移向俄罗斯东部地区。"



总之，专家一致认为，目前仍以保留莫斯科的首都地位为宜。此次并非俄罗斯当局向地方划分政府职能的首次举措。早在2005年俄罗斯就曾通过将宪法法院迁至圣彼得堡以及随后将其他高等法院，如最高法院和最高仲裁庭也相继迁走的决议，但其基础设施至今仍未建成。

文章来源：透视俄罗斯