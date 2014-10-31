调查显示中国自述有幸福感人数超过美国

在印尼、中国和马来西亚等经济发展迅速的国家，自述有幸福感的人数现在已经超过了一直高居幸福感榜首的美国、德国和英国等富裕国家。

这是皮尤研究中心周五公布的一项国际调查的结果，这项调查的目的是为了分析国家收入增长与个人满足感之间的联系有多密切。 调查发现，财富与幸福感有很大的联系，例如56%的马来西亚受访者把自己的生活定位在幸福感很高的7级或者更高。 而在较贫穷的孟加拉国，把自己对生活的幸福感定位在7级的人数，只占所有受访者的36%。 但是调查结果同时显示，财富带来的幸福感仍然是有限的，比如在国内生产总值GDP远高于马来西亚的德国，受访者中认为自己的幸福感达到7级以上的有60%，只比马来西亚高4%。 在中国、泰国、孟加拉国、印尼、菲律宾和印度，人们普遍期望自己的生活在5年内会更上一层楼。 财富显然是产生幸福感的主要因素之一，但调查发现，这绝不是唯一的因素，比如女性通常比男性感觉幸福，结婚的人和年轻人的幸福感也比单身者和中年人要高。 在过去5年中，越来越多亚洲人在自我满足程度不断上升的同时，对未来的信心也不断增强。 在中国、泰国、孟加拉国、印尼、菲律宾和印度，人们普遍期望自己的生活在5年内会更上一层楼。 这项调查发现，在新兴国家中，约旦、埃及和突尼斯的受访者的幸福感最低，对未来的展望也最不乐观，调查者认为，这可能与这些国家的政治和社会局势不稳定有关。 此次调查最重要的发现是，在2007年和2014年都进行调查的14个新兴国家中，有8个国家的受访者的幸福感级别大幅上升，其中包括中国、俄国、印尼、马来西亚和巴基斯坦。 这项幸福感调查的内容中包括：家里是否有电视机、冰箱、洗衣机、微波炉、电脑、汽车、自行车、摩托车和收音机，调查结果显示，拥有这些东西越多的人，他们的幸福感就越高。 总部在美国的独立民调机构皮尤研究中心从今年3月到6月进行了这一调查，受访者是世界43个国家的47,643名18岁以上的成人。（文章摘自 BBC中文网站）