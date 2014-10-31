俄罗斯与乌克兰达成天然气供应协议

哈通社阿斯塔纳10月31日电，据BBC报道，根据俄罗斯与乌克兰达成的新协议，通过乌克兰向欧洲联盟各国供应的天然气也得到了保证。

"现在欧洲人民不用担心在这个冬天受冻了，"欧盟委员会主席若泽•曼努埃尔•巴罗佐（Jose Manuel Barroso）说。 欧盟能源主管冈瑟•欧汀格（Guenther Oettinger）表示，他有信心，乌克兰有能力支付所需气体能源的费用。 他还补充道，该协议可能为缓解俄乌两国的紧张局势带来"第一丝曙光"。 "对于我们在欧洲大陆共有的能源保障来说，这是重要的一步"，巴罗佐说。 该协议经过欧盟官员与俄乌两国能源部长之间长达数月的讨论之后，才最终达成。当中的条款包括了由欧盟作为担保机构，保证乌克兰从俄罗斯购买气体能源；此外欧盟还会协助乌克兰解决未完成的债务。 整个协议总值达到46亿美元（28.7亿英镑）。资金分别来自国际货币基金组织（IMF）以及欧盟，乌克兰与这两个组织之间现有协议的资金也包括其中。 欧盟委员会在一份声明中指出："欧盟补助将达到前所未有的级别，并且会在适当的时间表支付，而国际货币基金组织也已经向乌克兰保证，乌克兰可以动用手上一切的财政手段支付气体能源费用。" "同样与气体供应相关，与各大国际金融机构合作为乌克兰提供财政协助的进一步工作仍将继续进行。"而乌克兰也向国际货币基金组织、欧盟以及各大金融机构三方保证，它将会有履行协议所必需的财政手段。 此前，乌克兰所需的气体供应曾一度因为支付逾期而中断。当时俄罗斯取消了对乌克兰天然气能源进口的补助，致使乌克兰需要支付的价格大增。 而这一切都发生在俄罗斯与乌克兰冲突以及西方对莫斯科实施制裁的大背景下。虽然天然气供应中断的影响相对较小，但冬季的到来使得新协议的达成迫在眉睫--乌克兰约有50%的天然气能源需求要依赖俄罗斯；俄罗斯也向欧盟各国供应它们所需天然气的1/3，当中一半通过乌克兰的管道输送。分析家指，这个冬天乌克兰的天然气能源短缺约30-40亿立方米。 俄罗斯能源部长亚历山大•诺瓦克在一个新闻发布会说表示，这一新协议保证了对乌克兰以及欧洲的天然气供应。"（俄罗斯）过去、现在和将来都会是可靠的供应者，"诺瓦克说。 根据协议，乌克兰在2014年底之前所需支付的天然气价格为每1000立方米378美元，而2015年第一季度的单价则是365美元。 乌克兰总理阿尔谢尼•亚采纽克表示，基辅将在协议签订后立即付清天然气债务：14.5亿美元将会即时支付，在年底前再 付16.5亿美元。而诺瓦克则坚持，乌克兰仍须为新的能源供应预付款。 将在周五卸任欧盟能源委员会职务的欧汀格说："我们可以告诉欧洲人民，我们能够保证这个冬天的（天然气）供应。"