法国多座核电站上空现神秘无人机活动

哈通社阿斯塔纳电，据国际在线消息：30日晚，法国再有两座核电站上空有神秘无人机活动。本月以来，法国已有数架不明身份的无人驾驶飞机出现在近10座核电站区域领空。

30日夜晚9点至10点之间，位于法国北部诺曼底大区和西南部比利牛斯大区的两座核电站上空分别出现神秘的无人驾驶飞机，被正在巡视的宪兵发现并拍下照片。据消息人士称，当晚无人驾驶机在一座核电站上空飞越了近45分钟，而在另一座核电站附近区域飞行机反复盘旋、若隐若现。事后，两座核电站设施并未受到安全威胁。 据法国国营电力公司表示，自从10月5日以来，已有数架次不明身份的无人驾驶飞机飞越该公司在全国设立的7座核电站。公司在发现情况后立即通知了警方。而法国电力表示，这些无人驾驶飞机并没有威胁到电站安全。 出于安全考虑，法国规定在核电站区域的5公里至1公里范围上空禁止飞行物靠近。 目前关于无人机的身份和飞行目的仍旧是个迷。日前，法国空军发言人让-巴斯卡尔•布雷顿在新闻发布会上表示，被发现盘旋在核电站上空的一些无人机或为小型迷你商用无人机。而目前政府只掌握少量的证据。 曾对法国境内建立核电站举行抗议活动的绿色和平组织日前已否认与此无人机飞行活动有关。 法国是世界上最依赖核电力的国家之一，建有58个核反应堆。