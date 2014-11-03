谁该标志为恐怖分子？
显然，当前国际局势越来越混乱。然而必须了解的是：最初把叙利亚政府极度妖魔化，并歌颂这些恐怖主义组织为"自由、民主战士"的就是以美国为首的西方集团，其中，也包括以色列， 土耳其与上述海湾地区的美国跟班。因此，才会引起这三千年轻人的积极响应，以及，三年以来对叙利亚造成的严重破坏。
如今，部分恐怖分子，如伊斯兰国，已扩散至伊拉克北部并滥杀无 辜，尤其是将三名美国记者的斩首录像曝光后，让美国政府下不了台，于是便虚张声势地表示要对伊斯兰国采取"不出动地面。
照理，美国集团该打击的对象，首先应当是扩散至伊拉克的伊斯兰国成员。然而，离奇的是，西方集团连同海湾国家却借此机会轰炸叙利亚境内的石油设施(炼油厂及油井)。与此同时，还 继续给予叙利亚的若干"温和"恐怖主义组织军事援助。对于这种师出无名、不具安理会授权的军事行动，美国竟然丝毫不顾国际法尊严，却抬出"自卫"和"受伊拉克当局请求"做自我辩 解。
这个世界就是如此让美国集团搞得乌烟瘴气。如果今后在这些国家发生任何恐怖事件，各个当局尤其要负全部责任，而且，最该标识为恐怖分子的就是他们自己。
极具讽刺意义的是，9月24日奥巴马主持了联合国安理会会议。会议上又通过第2178号决议，要求"采取措施打击外国战斗人员前往叙利亚和伊拉克加入当地极端组织"。此外，还要求各国 通过法律阻止本国国民加入"伊斯兰国"等极端组织。
中国与俄罗斯欣然签订此决议，目的当然不外是今后有充分法律依据去打击外来的颠覆人士。至于美国、英国，无非是鱼目混珠，借此决议名义，向叙利亚展开大规模进攻。因此就难怪此决 议刚通过，美国政府便即刻透露，还要再培训15000游击分子，在叙利亚"打击伊斯兰国势力"。
笔者截稿时刻，又见媒体报道，美国为培训恐怖分子前往中国捣蛋，已连同土耳其当局派送数百名疆独分子前往叙利亚取得实战经验。另外，为了给俄罗斯添乱，也由格鲁吉亚当局出面，输 送来自俄罗斯车臣的恐怖分子前往叙利亚受训。
文章来源： 瑞士中文网