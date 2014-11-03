谁该标志为恐怖分子？

欧洲联盟反恐调查局几天前透露，迄今约有三千欧洲居民前往叙利亚及伊拉克参加伊斯兰教恐怖主义组织的活动。由于当前西方国家有意对"伊斯兰国"(ISIS)进行打击，估计将会有一批 人返回欧洲进行破坏，因此若干当局正考虑将其护照及身份证标上记号...无独有偶的是，欧洲国家的极右组织、流氓团体(如Hooligen)，也纷纷表示要采取极端措施对付欧洲境内的伊斯 兰恐怖分子...

显然，当前国际局势越来越混乱。然而必须了解的是：最初把叙利亚政府极度妖魔化，并歌颂这些恐怖主义组织为"自由、民主战士"的就是以美国为首的西方集团，其中，也包括以色列， 土耳其与上述海湾地区的美国跟班。因此，才会引起这三千年轻人的积极响应，以及，三年以来对叙利亚造成的严重破坏。

如今，部分恐怖分子，如伊斯兰国，已扩散至伊拉克北部并滥杀无 辜，尤其是将三名美国记者的斩首录像曝光后，让美国政府下不了台，于是便虚张声势地表示要对伊斯兰国采取"不出动地面。

照理，美国集团该打击的对象，首先应当是扩散至伊拉克的伊斯兰国成员。然而，离奇的是，西方集团连同海湾国家却借此机会轰炸叙利亚境内的石油设施(炼油厂及油井)。与此同时，还 继续给予叙利亚的若干"温和"恐怖主义组织军事援助。对于这种师出无名、不具安理会授权的军事行动，美国竟然丝毫不顾国际法尊严，却抬出"自卫"和"受伊拉克当局请求"做自我辩 解。

这个世界就是如此让美国集团搞得乌烟瘴气。如果今后在这些国家发生任何恐怖事件，各个当局尤其要负全部责任，而且，最该标识为恐怖分子的就是他们自己。

极具讽刺意义的是，9月24日奥巴马主持了联合国安理会会议。会议上又通过第2178号决议，要求"采取措施打击外国战斗人员前往叙利亚和伊拉克加入当地极端组织"。此外，还要求各国 通过法律阻止本国国民加入"伊斯兰国"等极端组织。

中国与俄罗斯欣然签订此决议，目的当然不外是今后有充分法律依据去打击外来的颠覆人士。至于美国、英国，无非是鱼目混珠，借此决议名义，向叙利亚展开大规模进攻。因此就难怪此决 议刚通过，美国政府便即刻透露，还要再培训15000游击分子，在叙利亚"打击伊斯兰国势力"。

笔者截稿时刻，又见媒体报道，美国为培训恐怖分子前往中国捣蛋，已连同土耳其当局派送数百名疆独分子前往叙利亚取得实战经验。另外，为了给俄罗斯添乱，也由格鲁吉亚当局出面，输 送来自俄罗斯车臣的恐怖分子前往叙利亚受训。

文章来源： 瑞士中文网