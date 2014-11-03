土耳其超大豪华新总统府揭幕，白宫克里姆林宫“完败”

当地时间10月29日，土耳其新总统府落成，总统埃尔多安亲自主持揭幕仪式。

上海澎湃新闻网11月1日报道，新总统府位于该国首都安卡拉郊区，共拥有1000间客房，总耗资达3.5亿美元。据悉，这套行宫占地约215万平方英尺，是美国白宫的近50倍。

位于森林保护区，砍掉大量树木 新总统府的揭幕仪式在10月29日举行，当天也是土耳其的"共和国日"。这一豪华官邸也令埃尔多安招致诸多批评。反对派的一名议员称新总统府让莫斯科的克里姆林宫看起来"像一个外围建筑"。

环保人士也对此感到愤怒，新总统府就建在森林保护区内，为给总统府项目让路，大量树木被砍伐。去年，埃尔多安政府计划在伊斯坦布尔一个小公园建商业开发区，曾引发大规模抗议。

今年8月，埃尔多安和他领导的正义与发展党（AKP）在经受了一系列腐败丑闻后，在土耳其首次总统直选中获胜，埃尔多安也由原来的总理变为总统。新总统府--名为Aksaray，这个词由"ak"和"saray"两个词合成，"ak"在土耳其语中意为"干净"和"圣洁"，同时也是执政党正义与发展党的缩写词，"saray"则意为"白色宫殿（white palace）"。

旧总统府位于首都安卡拉市区，是包括土耳其国父凯末尔在内的历任土耳其总统的住所。自凯末尔以来，没有哪位政治领袖像埃尔多安这样拥有主导土耳其政坛的权力，他将新的总统府视为新土耳其时代的到来。"需要用新的事物来展现新的土耳其。"他最近对媒体表示。"新总统府的布局非常特别，我们特别注意这一点。"

突出奥斯曼帝国遗产

新总统府融合了现代艺术与奥斯曼帝国的遗产。埃尔多安此前接受媒体采访时说，"我们需要传达的信息是：安卡拉是一个塞尔柱王朝的首都。我们非常在意这一点。我们既注重在建筑物室内表现奥斯曼帝国的主题，同时也增加反映现代世界的元素。它是一幢智能建筑。"他还表示新总统府是"成为一个伟大国家的必需"。

11世纪初，塞尔柱人进入安纳托利亚建立塞尔柱王朝。他们被认为是奥斯曼帝国的先驱者，奥斯曼帝国曾是欧洲和中东最强大的帝国之一，在第一次世界大战结束时瓦解。之后凯末尔领导起义，击退欧洲势力，建立土耳其共和国。凯末尔治下的土耳其走的是一条与奥斯曼帝国完全不同的道路：亲西方的世俗主义，并且拒绝奥斯曼帝国遗产中的穆斯林元素。

对于有人批评埃尔多安正将土耳其伊斯兰化的指责，埃尔多安在2011年接受《时代周刊》采访时称，不接受奥斯曼土耳其的过去即意味着"自我否定"。他说："我们出生并成长的土地是奥斯曼帝国的遗产。他们是我们的祖先，我们否认他们的存在是不可能的。当然，奥斯曼帝国既有美好的一面，也有不那么好的地方。利用奥斯曼帝国好的一面对我们来说是很自然的权利。"